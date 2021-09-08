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Pensamento Cotidiano

Em tempos de polarização, como respeitar o pensamento contrário?

Acompanhe o comentário  de Filicio Mulinari

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 17:47

Publicado em 

08 set 2021 às 17:47
Manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro, no Espírito Santo
Manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro, no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
O tema desta edição do Pensamento Cotidiano foi motivado por meio da dúvida do ouvinte Adeilton. Ele nos questionou: "como um filósofo vê toda essa briga política, onde algumas pessoas defendem seus políticos e não respeitam o pensamento contrário?". Dúvida respondida pelo comentarista Filicio Mulinari com base na filosofia. Um dos pontos importantes da conversa é sobre a tolerância: afinal, devemos tolerar o intolerante? Acompanhe a análise completa sobre o assunto!
Pensamento Cotidiano - 08-09-21.mp3

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