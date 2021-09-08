Em tempos de polarização, como respeitar o pensamento contrário?

O tema desta edição do Pensamento Cotidiano foi motivado por meio da dúvida do ouvinte Adeilton. Ele nos questionou: "como um filósofo vê toda essa briga política, onde algumas pessoas defendem seus políticos e não respeitam o pensamento contrário?". Dúvida respondida pelo comentarista Filicio Mulinari com base na filosofia. Um dos pontos importantes da conversa é sobre a tolerância: afinal, devemos tolerar o intolerante? Acompanhe a análise completa sobre o assunto!