Em clima italiano, aprenda a receita do 'Fusilli dos Imigrantes'

Neste sábado, a receita do CBN e as Dicas do Chef é uma homenagem aos imigrantes italianos! Juarez Campos ensina o preparo do Fusilli dos Imigrantes, uma massa com molho de linguiça, scudiguim e feijão manteiga. A dica do chef é finalizar o prato com queijo parmesão ralado. Acompanhe!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Fusilli Dos Imigrantes - 6.06s - 10-08-19
>>> A RECEITA:
[Rende 6 porções]
Ingredientes:
500g de fusilli
1 cebola média picada
1 cenoura média picada
2 dentes de alho picados
1 talo de aipo picado
400g de linguiça de porco, de javali ou de cordeiro sem pele repicada
200g de scudiguim/codeguim (embutido feito com paleta de porco) picado
100g de bacon picado
6 colheres de sopa de azeite de oliva
1/2 copo de vinho branco seco
3 xícaras de molho de tomate
2 xícaras de caldo de carne
1 ramo de alecrim picado
300g de feijão manteiga cozida em água, cebola, aipo, cenoura, alho e sálvia
Salsa e cebolinha verde picadas
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Parmesão ralado
Preparo:
Refogue no azeite a cebola, o alho, a cenoura e o aipo.
Junte a linguiça, o scudiguim, o bacon e frite bem.
Junte o vinho e deixe evaporar.
Acrescente o molho de tomate e o caldo de carne e cozinhe 30 a 45 minutos em fogo baixo.
Peneire o feijão, liquidifique 1/3 com um pouco de caldo do cozimento e junte com os inteiros ao molho.
Verifique o tempero, junte a salsa, cebolinha e alecrim picados e sirva com a massa cozida adequadamente.
Dica do chef:
Adicione parmesão ralado para finalizar o prato.