Em clima italiano, aprenda a receita do 'Fusilli dos Imigrantes'

Bandeira da Itália Crédito: Reprodução | Internet

Neste sábado, a receita do CBN e as Dicas do Chef é uma homenagem aos imigrantes italianos! Juarez Campos ensina o preparo do Fusilli dos Imigrantes, uma massa com molho de linguiça, scudiguim e feijão manteiga. A dica do chef é finalizar o prato com queijo parmesão ralado. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Fusilli Dos Imigrantes - 6.06s - 10-08-19

>>> A RECEITA:

[Rende 6 porções]

Ingredientes:

500g de fusilli

1 cebola média picada

1 cenoura média picada

2 dentes de alho picados

1 talo de aipo picado

400g de linguiça de porco, de javali ou de cordeiro sem pele repicada

200g de scudiguim/codeguim (embutido feito com paleta de porco) picado

100g de bacon picado

6 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 copo de vinho branco seco

3 xícaras de molho de tomate

2 xícaras de caldo de carne

1 ramo de alecrim picado

300g de feijão manteiga cozida em água, cebola, aipo, cenoura, alho e sálvia

Salsa e cebolinha verde picadas

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Parmesão ralado

Preparo:

Refogue no azeite a cebola, o alho, a cenoura e o aipo.

Junte a linguiça, o scudiguim, o bacon e frite bem.

Junte o vinho e deixe evaporar.

Acrescente o molho de tomate e o caldo de carne e cozinhe 30 a 45 minutos em fogo baixo.

Peneire o feijão, liquidifique 1/3 com um pouco de caldo do cozimento e junte com os inteiros ao molho.

Verifique o tempero, junte a salsa, cebolinha e alecrim picados e sirva com a massa cozida adequadamente.

Dica do chef: