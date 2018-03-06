Em alguns setores, presença feminina é apenas tolerada

Comemora-se amanhã o Dia Internacional da Mulher. Não será pela falta de dias comemorativos que os direitos da mulher serão postergados.

Nada menos que 18 datas exaltam a mulher, celebram seus direitos ou condenam abusos praticados contra o ser humano do sexo feminino.

Assim, entre outras datas, temos: Dia Nacional da Mulher; Conquista do voto feminino; Direito da mulher à saúde e pela redução da morte materna; Condenação de quaisquer violências contra a mulher; Defesa de uma educação não sexista; Homenagem a profissionais do sexo feminino (aeromoça, empregada doméstica, costureira, secretária, dona de casa, trabalhadora rural); Recusa à discriminação contra a mulher por motivo de opção ou comportamento sexual; Repúdio à discriminação da mulher negra e indígena; Comemoração do Estatuto da Igualdade Racial; Aniversário de falecimento da Mãe Menininha de Gantois; Dia da abolição do tráfico negreiro; Dia da Marcha das Margaridas; Dia da aprovação de lei que assegura cota de mulheres na política; e Dia da instituição da campanha do Laco Branco.

Muitos avanços ocorreram em nosso país no que se refere aos direitos da mulher. A mulher pode ser deputada, senadora - embora, no parlamento, as mulheres constituam minoria. Só se percebe a presença feminina nas casas legislativas, não pelo número de cadeiras ocupadas, mas pela combatividade das ocupantes.

Uma mulher chegou à Presidência, mas foi derrubada. Quanto de machismo houve na sua destituição somente a História vai dizer.

Nas escolas de todos os graus, inclusive nas universidades, as mulheres marcam com brilho seu território. No mundo do trabalho, ali estão as mulheres: médicas, dentistas, farmacêuticas, advogadas, magistradas, pesquisadoras.

Na verdade, em alguns setores, a presença feminina é apenas tolerada. Prova disso, por exemplo, é o reduzido número de mulheres nos tribunais.

Em razão da existência de discriminações escondidas, sub-reptícias, não declaradas e maliciosas, é absolutamente atual proclamar a igualdade de mulheres e homens. Todas as discriminações, segregações, rótulos e preconceitos devem ser repudiados com energia.

A Constituição Brasileira de 1988 sepultou as discriminações contra a mulher. Quando dizemos que a Constituição “sepultou” as discriminações, não queremos significar que acabaram essas discriminações. Apenas a Constituição não mais as admite.





Muita luta terá de ser travada nos tribunais, nos parlamentos, no mundo do trabalho e na sociedade em geral para que a mulher conquiste plenamente sua dignidade e a igualdade de direitos.

Não se trata de uma reivindicação apenas feminina. É uma exigência de civilização.

*O autor é juiz de Direito aposentado e escritor