Eleições 2026 · Ao vivo
As duas disputas estaduais capixabas, atualizadas automaticamente conforme o TSE divulga os boletins de urna.
Quem está na frente
O confronto direto entre o primeiro e o segundo colocado no Espírito Santo.
O campo completo
A votação de cada candidato, em ordem. Clique nas setas laterais para ver todos os concorrentes.
O andamento da contagem
O mapa pinta cada município capixaba pela fatia de urnas já contadas — serve para saber o quanto confiar no placar acima. Ao lado, o desempenho dos candidatos no recorte do estado.
Na sua cidade
Busque a sua cidade ou toque no mapa para ver quem lidera a disputa pelo governo em cada um dos 78 municípios do Espírito Santo.
No resto do país
Os Estados que já definiram o governo no primeiro turno e aqueles em que a eleição continua. Toque num estado para ver o resultado dele.
A disputa pelas duas vagas
Votos e percentuais de cada candidato, em ordem. Busque por nome ou escolha um município para ver o resultado local.
Na sua cidade
Quem lidera a disputa pelo Senado em cada cidade capixaba.