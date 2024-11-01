Eleições 2026 · Ao vivo

Apuração para Governador e Senador no Espírito Santo

As duas disputas estaduais capixabas, atualizadas automaticamente conforme o TSE divulga os boletins de urna.

Governador

Quem está na frente A disputa entre os dois primeiros O confronto direto entre o primeiro e o segundo colocado no Espírito Santo.

O campo completo Todos os candidatos ao governo A votação de cada candidato, em ordem. Clique nas setas laterais para ver todos os concorrentes.

O andamento da contagem Quanto já foi apurado no Estado O mapa pinta cada município capixaba pela fatia de urnas já contadas — serve para saber o quanto confiar no placar acima. Ao lado, o desempenho dos candidatos no recorte do estado.

Na sua cidade Governador, município por município Busque a sua cidade ou toque no mapa para ver quem lidera a disputa pelo governo em cada um dos 78 municípios do Espírito Santo.

No resto do país Onde a disputa vai para o segundo turno Os Estados que já definiram o governo no primeiro turno e aqueles em que a eleição continua. Toque num estado para ver o resultado dele.

Senado

A disputa pelas duas vagas Todos os candidatos ao Senado Votos e percentuais de cada candidato, em ordem. Busque por nome ou escolha um município para ver o resultado local.