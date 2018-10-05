Eleição no Estado terá duas grandes centrais de segurança

Local onde funcionará o Centro Integrado de Comando e Controle da Sesp.Crédito: Sesp/Divulgação
Não é por falta de segurança que as eleições no Espírito Santo deixarão de transcorrer em clima de ordem e tranquilidade. Dois grandes complexos foram montados: no TRE funcionará o Núcleo de Inteligência de Combate aos Crimes e à Corrupção Eleitoral; na Sesp está instalado o Centro Integrado de Comando e Controle, integrado por 30 integrantes de órgãos de segurança e de serviços públicos, como Cesan e Ceturb.
O comando
Na sala do secretário de Segurança, Nylton Rodrigues, foi montando o chamado Gabinete de Decisão, formado pelo próprio secretário, o delegado-geral da PC, o comandante-geral da PM e o dos Bombeiros.
A integração
Todas essas estruturas estarão integradas para coordenar e facilitar a ação dos 6 mil policiais que serão utilizados na segurança das eleições.
Palavras de sabedoria
De Hernandes Dias Lopes, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória: “Sempre que a igreja se uniu ao Estado, ela perdeu sua pureza. Sempre que a igreja se envolveu com política partidária, perdeu sua visão. Algumas denominações evangélicas no Brasil tornaram-se currais eleitorais”.
Palavras de sabedoria 2
E o líder religioso prossegue: “Os candidatos são escolhidos, muitas vezes, não pela sua vocação política, preparo esmerado e ética granítica, mas pelas conveniências daqueles que o elegem, para defender não os interesses da nação, mas para fazerem lobby em favor de sua igreja. Essa politização da igreja tem minado sua credibilidade e abafado sua voz profética”.
Vai um gole?
De um eleitor sobre o debate da TV Globo: “Álvaro Dias é a direita de porre”.
Afundando
Os humoristas da internet não perdem tempo. Dizem que Marina caiu tanto nas pesquisas que já está sendo chamada de “submarina”.
A primeira violência
Na quarta à noite, um jornalista de 22 anos foi assaltado em Bento Ferreira. O gatuno levou celular e R$ 150 do rapaz.
A segunda violência
Ao registrar queixa na 1ª Delegacia Regional de Vitória (Horto), o policial de plantão ironizou: “É bom acontecer isso porque assim a Imprensa sente a delícia que é a impunidade no Brasil”. Há testemunhas.
Tô nem aí
Aridelmo Teixeira não está mesmo nem aí para o PTB. Hoje de manhã ele vai participar de uma carreata de apoio a Bolsonaro (PSL).
Segunda opção
O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (sem partido), além de Ricardo Ferraço (PSDB), anunciou ontem que vai apoiar Fabiano Contarato (Rede) para o Senado.
Desceu do muro
Aliados de Marcos do Val (PPS) comemoram: finalmente o prefeito Luciano Rezende fez um ato de apoio ao candidato do seu partido ao Senado. Foi na quinta à noite, a três dias da eleição.
Afinidades
Lucas Izoton e Marcos Guerra, os dois últimos presidentes da Findes, estão apoiando a candidatura de Bolsonaro.
O indeciso
André Moreira inovou: todos os candidatos definem um horário preciso para votar, mas o candidato do PSOL informa que vai exercer seu direito entre 10h30 e 11h30, num colégio em Jardim Camburi, Vitória.
Sumiu
Alguém sabe por onde anda Michel Temer?
Sumiram
Alguém sabe por onde andam Mourão e Paulo Guedes?
Atraso
Estamos no século XXI, mas a velha prática de candidatos mandar rasgar cartazes de adversários ainda persiste na política brasileira.
Do outro lado
Candidato a deputado federal, Neucimar Fraga (PSD), que entrou na política pelas mãos de Magno Malta (PR), nestas eleições está apoiando Ricardo Ferraço e Fabiano Contarato para o Senado.
Tá valendo isso?
Em sua campanha a federal, Gustavo de Biase (Rede) diz que vai ser “o deputado federal mais barato do Espírito Santo”. Gente, parlamentar virou mercadoria?
Recordar é viver
Em 2006, Lula também faltou ao debate da TV Globo.
Chuva democrática
Candidatos sem grana comemoraram a chuva de ontem: os rivais endinheirados não puderam fazer campanha na rua.
Há vagas
Quem for preso no dia da eleição será conduzido aos plantões da Polícia Federal ou da Polícia Civil.
Alô, Álvaro Dias!
Qual o nome do seu remedinho?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.