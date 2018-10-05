Eleição no Estado terá duas grandes centrais de segurança

Local onde funcionará o Centro Integrado de Comando e Controle da Sesp. Crédito: Sesp/Divulgação

Não é por falta de segurança que as eleições no Espírito Santo deixarão de transcorrer em clima de ordem e tranquilidade. Dois grandes complexos foram montados: no TRE funcionará o Núcleo de Inteligência de Combate aos Crimes e à Corrupção Eleitoral; na Sesp está instalado o Centro Integrado de Comando e Controle, integrado por 30 integrantes de órgãos de segurança e de serviços públicos, como Cesan e Ceturb.

O comando

Na sala do secretário de Segurança, Nylton Rodrigues, foi montando o chamado Gabinete de Decisão, formado pelo próprio secretário, o delegado-geral da PC, o comandante-geral da PM e o dos Bombeiros.

A integração

Todas essas estruturas estarão integradas para coordenar e facilitar a ação dos 6 mil policiais que serão utilizados na segurança das eleições.

Palavras de sabedoria

De Hernandes Dias Lopes, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória: “Sempre que a igreja se uniu ao Estado, ela perdeu sua pureza. Sempre que a igreja se envolveu com política partidária, perdeu sua visão. Algumas denominações evangélicas no Brasil tornaram-se currais eleitorais”.

Palavras de sabedoria 2

E o líder religioso prossegue: “Os candidatos são escolhidos, muitas vezes, não pela sua vocação política, preparo esmerado e ética granítica, mas pelas conveniências daqueles que o elegem, para defender não os interesses da nação, mas para fazerem lobby em favor de sua igreja. Essa politização da igreja tem minado sua credibilidade e abafado sua voz profética”.

Vai um gole?

De um eleitor sobre o debate da TV Globo: “Álvaro Dias é a direita de porre”.

Afundando

Os humoristas da internet não perdem tempo. Dizem que Marina caiu tanto nas pesquisas que já está sendo chamada de “submarina”.

A primeira violência

Na quarta à noite, um jornalista de 22 anos foi assaltado em Bento Ferreira. O gatuno levou celular e R$ 150 do rapaz.

A segunda violência

Ao registrar queixa na 1ª Delegacia Regional de Vitória (Horto), o policial de plantão ironizou: “É bom acontecer isso porque assim a Imprensa sente a delícia que é a impunidade no Brasil”. Há testemunhas.

Tô nem aí

Aridelmo Teixeira não está mesmo nem aí para o PTB. Hoje de manhã ele vai participar de uma carreata de apoio a Bolsonaro (PSL).

Segunda opção

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (sem partido), além de Ricardo Ferraço (PSDB), anunciou ontem que vai apoiar Fabiano Contarato (Rede) para o Senado.

Desceu do muro

Aliados de Marcos do Val (PPS) comemoram: finalmente o prefeito Luciano Rezende fez um ato de apoio ao candidato do seu partido ao Senado. Foi na quinta à noite, a três dias da eleição.

Afinidades

Lucas Izoton e Marcos Guerra, os dois últimos presidentes da Findes, estão apoiando a candidatura de Bolsonaro.

O indeciso

André Moreira inovou: todos os candidatos definem um horário preciso para votar, mas o candidato do PSOL informa que vai exercer seu direito entre 10h30 e 11h30, num colégio em Jardim Camburi, Vitória.

Sumiu

Alguém sabe por onde anda Michel Temer?

Sumiram

Alguém sabe por onde andam Mourão e Paulo Guedes?

Atraso

Estamos no século XXI, mas a velha prática de candidatos mandar rasgar cartazes de adversários ainda persiste na política brasileira.

Do outro lado

Candidato a deputado federal, Neucimar Fraga (PSD), que entrou na política pelas mãos de Magno Malta (PR), nestas eleições está apoiando Ricardo Ferraço e Fabiano Contarato para o Senado.

Tá valendo isso?

Em sua campanha a federal, Gustavo de Biase (Rede) diz que vai ser “o deputado federal mais barato do Espírito Santo”. Gente, parlamentar virou mercadoria?

Recordar é viver

Em 2006, Lula também faltou ao debate da TV Globo.

Chuva democrática

Candidatos sem grana comemoraram a chuva de ontem: os rivais endinheirados não puderam fazer campanha na rua.

Há vagas

Quem for preso no dia da eleição será conduzido aos plantões da Polícia Federal ou da Polícia Civil.

Alô, Álvaro Dias!