Eleição municipal: Luiz Paulo de volta à disputa eleitoral em Vitória

Nesta edição do "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas traz detalhes da movimentação eleitoral na cidade de Vitória. O ex-prefeito da capital e ex-diretor do Instituto Jones Santos Neves, Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), poderá disputar as eleições municipais deste ano. A Justiça suspendeu, em 6 de agosto, a aplicação das penas impostas ao ex-prefeito, condenado em segunda instância em uma ação de improbidade administrativa, que resultou na suspensão de seus direitos políticos por oito anos.