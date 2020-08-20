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EX-PREFEITO QUER VOLTAR

Eleição municipal: Luiz Paulo de volta à disputa eleitoral em Vitória

Ouça a análise do comentarista Vitor Vogas!

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 17:09

Publicado em 

20 ago 2020 às 17:09
O ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) Crédito: Zeca Ribeiro/Ag. Câmara
Nesta edição do "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas traz detalhes da movimentação eleitoral na cidade de Vitória. O ex-prefeito da capital e ex-diretor do Instituto Jones Santos Neves, Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), poderá disputar as eleições municipais deste ano. A Justiça suspendeu, em 6 de agosto, a aplicação das penas impostas ao ex-prefeito, condenado em segunda instância em uma ação de improbidade administrativa, que resultou na suspensão de seus direitos políticos por oito anos.
A decisão é do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), José Paulo Calmon Nogueira Gama, enquanto Luiz Paulo recorre ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para tentar reverter a condenação. "Conversando com fontes políticas o que já ouvi é que Luiz Paulo está com 'sangue nos olhos' por essa disputa pela prefeitura", destaca.
Acompanhe a análise completa!
cbn e a política
 

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