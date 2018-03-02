Efeitos desagregadores do "America First" de Trump

Mais cedo ou mais tarde, os cidadãos norte-americanos se conscientizarão de que estão cada vez mais próximos de encarar momentos imprevistos e desgastantes por conta de uma crescente reação mundial contra o seu país.

Esse quadro novo e insípido será fruto colhido dos crescentes embates econômicos, étnicos e sociais em resposta ao clima inevitável decorrente dos efeitos da política embutida no refrão desagregador “America First”, preocupação inicial e permanente do presidente Donald Trump.

Visando a ampliar a sua aceitação interna, o presidente caminha por uma rota diametralmente oposta à dos avanços históricos inspirados, apoiados e instalados em seu próprio país, a Organização das Nações Unidas (ONU).

A partir dela, multiplicaram-se iniciativas positivas a favor de uma salutar e fraterna cooperação entre os povos em vários outros campos, voltados para prevenir e compor disputas ideológicas ou da induzida ambição humana, se esforçando para limitar as ações pré-bélicas, bélicas, econômicas e sociais.

Neste caso específico, têm-se alcançado algumas expressivas vitórias com espectros cada vez mais amplos, como no caso das exitosas pesquisas nos campos da fome, dos ganhos sociais e humanos em geral. E, mais ainda, se empenham em cercear a proliferação de artefatos atômicos e químicos, permanentes ameaças que assaltam a todos como um gatilho devastador.

Na verdade, este slogan “America First” é algo que inspira um sentimento altamente desagregador. Esta expressão do presidente Trump é coerente com outras tantas decisões monocráticas de seu país, ao retirá-lo de importantes acordos internacionais.





A sua intenção poderá ter sido a de apagar o prestígio e a lucidez de seu antecessor, Barack Obama. Difícil afirmar se Trump se refiria, além das razões políticas internas, ao seu resplandecente racismo.

O exemplo mais claro e lamentável, por enquanto, foi a retirada do seu país do acordo mundial de combate à poluição. Ficou claro o seu objetivo de reacender as chaminés apagadas anteriormente para o bem da humanidade.

Essas atitudes insensatas despertarão, naturalmente, algum tipo de reciprocidade generalizada. Esse permanente comportamento impulsivo poderá atender parte de alguns de seus seguidores locais, porém, soa como uma evidente advertência excludente e desagregadora para todo o universo humano.





De resto, e como consequência disso, provoca lícitas suspeitas de grande parte do povo norte-americano e até mesmo dos países tradicionalmente “parceiros”, que ainda se mantêm solidários, na expectativa de um relacionamento fundamentado no respeito a práticas liberais de inclusão.

*O autor é empresário