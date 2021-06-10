Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Efeito turismo da vacina: buscas por voos para os EUA crescem até 719% no Brasil
Viaje na CBN

Efeito turismo da vacina: buscas por voos para os EUA crescem até 719% no Brasil

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 12:38

Publicado em 

10 jun 2021 às 12:38
Times Square, em Nova York (EUA)
Times Square, em Nova York (EUA) Crédito: Pexels
Nesta edição do "Viaje na CBN", Edson Ruy traz como destaque que os Estados Unidos continuam na lista de desejos dos viajantes brasileiros. É o que aponta o mais recente levantamento do buscador de passagens aéreas, diárias de hotéis e aluguel de carros "Kayak", que registrou um aumento de até 719% no número de pesquisas de voos para destinos americanos em maio, em relação com o mês anterior. O aumento coincide com a popularização do chamado "turismo da vacina", em que o viajante vai para outro país com o propósito de se imunizar contra a covid-19.
País com o maior número de doses contratadas, os Estados Unidos se tornaram o destino mais visado desse tipo de turismo. Levantamento de "O Globo" apontou, por exemplo, diversas agências brasileiras, inclusive, já vendem pacotes combinando um período de 14 a 20 dias de quarentena em países que aceitam viajantes do Brasil e que não estão na lista de restrições do governo americano, e cidades como Miami e Nova York, onde a vacinação para estrangeiros não-residentes é mais fácil. O México, com a opção dos resorts de Cancún, é a escala preferida. Os pacotes podem chegar a R$ 20 mil. Ouça as explicações completas!
Viaje na CBN - 10-06-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados