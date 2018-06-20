Educação é primordial para a cultura de paz

Crédito: Nikhita S./ Unsplash

A exaltação da paz está expressa na Constituição Brasileira de 1988, como também nas constituições de países latino-americanos e outras nações do mundo. A paz é um valor grandemente realçado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem.

A paz foi consagrada em pactos internacionais firmados pelo Brasil e por vizinhos da América Latina. Não obstante a relevância de tudo isso, a cultura da paz suplanta o acolhimento constitucional e legal do valor “paz” e suplanta também a força dos pactos que sejam firmados pelas nações.

Consagração constitucional e legal, celebração de pactos, instituição de mecanismos de controle – tudo isso é importante na defesa da paz. Entretanto, uma “cultura da paz” é decisiva para sua vigência efetiva no mundo, na vida concreta dos povos. Constituição, leis, pactos e mecanismos controladores exigem como pressuposto uma “cultura da paz”.

A ideia de paz acolhida nas mentes e corações resulta de uma busca da inteligência e da vontade.

Cultura da paz, devotamento à paz, absorção do ideal de paz, disseminação do sentido de paz em todo o organismo social, em nível nacional e internacional – este é o desafio que cabe enfrentar.

Uma cultura da paz pede um imenso esforço de educação. Trata-se de uma empreitada específica, direcionada a um objetivo escolhido, ou seja, “educar para a paz”, educar para o florescimento, a manutenção e a defesa da paz. Ou de maneira ainda mais incisiva – o que se deve pretender é a educação para plasmar na alma das pessoas, dos grupos sociais e dos povos uma cultura da paz radicada no inconsciente coletivo.

Esse esforço educacional terá, necessariamente, diversas fronteiras de atuação: escola, família, igrejas, organizações da sociedade civil, meios de comunicação social. A empreitada não é fácil porque a defesa da paz não é unânime. Há atores sociais que desejam a guerra, que vivem da guerra.

Há forças que alimentam a discórdia, que desencorajam o diálogo, que sabotam todo e qualquer esforço pacifista. Há todo um aparato de sofisticada comunicação destinado a envenenar a opinião pública com uma mensagem subliminar belicista.

Os arautos da paz têm de estar vigilantes para contrapor o entendimento à surdez no ouvir, a mesa de negociações às trincheiras, o convívio entre as nações ao isolamento.

Ao escrever esta página sobre a paz, eu me lembro de meu avô materno, Pedro Estellita Carneiro Lins. Ele era um pacifista. Escrevia livros. Quem datilografava os originais manuscritos era este neto. Uma das obras tinha este título – “O Sol do Pacifismo”. O avô não conseguiu instaurar a paz no mundo, mas conseguiu transmitir ao neto datilógrafo seu ideal.

*O autor é juiz de Direito aposentado e escritor