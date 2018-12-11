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Vitor Vogas

Edmar Camata será secretário de Controle e Transparência

Ele é ex-secretário-geral da ONG Transparência Capixaba e acaba de ser anunciado por Renato Casagrande

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 16:58

Públicado em 

11 dez 2018 às 16:58
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Crédito: Marcelo Prest
O policial rodoviário federal Edmar Camata (PSB) será o secretário estadual de Controle e Transparência no governo de Renato Casagrande (PSB).
Camata é ex-secretário-geral da ONG Transparência Capixaba e tem história de militância na luta pela implantação de ferramentas de transparência nos Poderes e órgãos da administração pública. 
Neste ano, ele disputou a sua primeira eleição. Concorreu ao cargo de deputado federal pelo partido de Casagrande, ao qual se filiou no início de abril, mas não conseguiu se eleger. 
Casagrande acaba de fazer o anúncio por meio de uma live em sua página no Facebook.
"Vejo com naturalidade a indicação de meu nome para assumir a Secretaria de Estado de Controle e Transparência, pois tem muito a ver com meu histórico de vida. Estarei no governo, mas com um olhar atento de fiscalização interna, e serei rígido com isso. E externamente quero avançar para além de divulgar as contas de governo. O que o cidadão quer é ver o governo planejando seus gastos com o mesmo cuidado que uma família, no seu orçamento doméstico, não despejando milhões de reais em obras que nada entregam, como é o caso do Cais das Artes, por exemplo", disse Camata.
O futuro secretário declara compromisso com a gestão transparente e eficiente das finanças públicas e com o fortalecimento da Lei de Acesso à Informação e da Lei Anticorrupção.
Edmar Camata é formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) desde 2006 e pós-graduado em Gestão Integrada em Segurança Pública e em Gestão Pública.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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