Edmar Camata será secretário de Controle e Transparência

Crédito: Marcelo Prest

O policial rodoviário federal Edmar Camata (PSB) será o secretário estadual de Controle e Transparência no governo de Renato Casagrande (PSB).

Camata é ex-secretário-geral da ONG Transparência Capixaba e tem história de militância na luta pela implantação de ferramentas de transparência nos Poderes e órgãos da administração pública.

Neste ano, ele disputou a sua primeira eleição. Concorreu ao cargo de deputado federal pelo partido de Casagrande, ao qual se filiou no início de abril, mas não conseguiu se eleger.

Casagrande acaba de fazer o anúncio por meio de uma live em sua página no Facebook.

"Vejo com naturalidade a indicação de meu nome para assumir a Secretaria de Estado de Controle e Transparência, pois tem muito a ver com meu histórico de vida. Estarei no governo, mas com um olhar atento de fiscalização interna, e serei rígido com isso. E externamente quero avançar para além de divulgar as contas de governo. O que o cidadão quer é ver o governo planejando seus gastos com o mesmo cuidado que uma família, no seu orçamento doméstico, não despejando milhões de reais em obras que nada entregam, como é o caso do Cais das Artes, por exemplo", disse Camata.

O futuro secretário declara compromisso com a gestão transparente e eficiente das finanças públicas e com o fortalecimento da Lei de Acesso à Informação e da Lei Anticorrupção.