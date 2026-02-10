Volta às aulas no ES não pode ter problemas assim

Sala de aula. Crédito: Divulgação

Tudo o que pais e alunos esperam para o início do ano letivo é o mínimo de tranquilidade, já que a educação é uma parte fundamental da vida das famílias, em torno da qual se molda a própria rotina. Ainda no início deste ano, durante a chamada escolar, um erro admitido pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) causou transtornos com vários casos de matrícula de estudantes em cidades diferentes das que residem.

O problema é que as reclamações continuaram na volta às aulas, com estudantes que precisam trocar os turnos das aulas ou mudar para escolas mais próximas de casa e não conseguiram resolver o problema pelo site. "O site não abre. A gente olha a cada 20 minutos, mas não abre, não tem como, fala que está indisponível, a gente não consegue", relatou a estudante Maria Eduarda Oliveira Neris à TV Gazeta.

Foram vários relatos de problemas similares, envolvendo sobretudo estudantes que fazem estágio à tarde e procuram escolas em que o turno se encerra ao meio-dia. Alguns estudantes chegaram a madrugar na escola para tentar uma solução e não conseguiram resolver o problema.

Em nota, a Sedu, desta vez, negou instabilidade no sistema e informou que nesta segunda-feira (9) foi aberta a lista de espera da Rede Pública Estadual, no site da Sedu e no aplicativo Seges. "A inclusão do nome do estudante na lista de espera da escola desejada não impede a matrícula em outra unidade escolar com vaga disponível, uma vez que as vagas podem surgir ao longo do ano".

Ou seja, é possível que pais e estudantes ainda tenham que esperar para resolver a situação, o que gera ansiedade principalmente em quem precisa ajustar o horário escolar para não perder oportunidades, como um estágio.

Já em Cachoeiro de Itapemirim, um grupo de mães denunciaram a falta de carteiras escolares na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Galdino Theodoro da Silva, na qual duas turmas do 4º e 5º ano também estão dividindo a mesma sala. Elas também reclamaram da quantidade de merenda oferecida aos alunos.

A prefeitura informou que a escola está com maior demanda de alunos, pois recebeu seis novas turmas de tempo integral. A administração municipal disse que novas carteiras foram adquiridas e deveriam ter sido entregues na última semana, mas negou que duas turmas estejam na mesma sala. E disse que os alunos podem repetir a refeição quando há sobra.

É compreensível que ocorram intercorrências nas escolas no início do ano, mas é preciso fazer todo esforço possível para que elas sejam contornadas com agilidade, para que os alunos não comecem em desvantagem. A incerteza sobre o local em que vai estudar definitivamente ou a falta de infraestrutura mínima para passar um dia na escola são problemas mais sérios do que podem parecer, porque acabam tendo impacto na aprendizagem.

A educação precisa ser tratada como a prioridade que é, e isso significa garantir um ambiente em que todos os estudantes possam conciliar a vida escolar com a vida extramuros, além de ter dentro da escola tudo o que é necessário para o seu bem-estar.

