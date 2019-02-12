Venda ilegal de arma é motor da criminalidade

Pró-armas veem timidez em decreto de Bolsonaro; críticos preveem piora da violência Crédito: Pexels

O paradeiro desconhecido de pelo menos 40 mil armas de fogo no Espírito Santo serve como advertência: qualquer flexibilização do acesso a elas, como a regulamentação da posse decretada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, precisa estar acompanhada de um controle mais eficiente do que o atual, que só existe no papel.

É urgente acabar com as oportunidades abertas para o mercado paralelo, o motor da criminalidade. Só assim esse Triângulo das Bermudas, onde armas desaparecem sem deixar rastros, deixará de existir. Ou pelo menos terá poder de atração reduzido.

Porque, como se viu na superespecial publicada domingo e ontem neste jornal, nem há tanto mistério assim. Armas não somem, armas vão parar em outras mãos. A venda desses produtos ilegais chegou a um nível de ousadia que até o WhatsApp tem sido usado para fechar negócios, protegidos pela criptografia.

Não que bandidos se preocupem demasiadamente com sigilo, já que não é só no ambiente virtual que as negociações ocorrem; elas também ganham as ruas, em supermercados e bancas de revista. O que os move é mesmo a certeza da impunidade. Tanto que armas de uso restrito das Forças Armadas podem ser compradas facilmente, como mostrou a apuração da reportagem, que durou quatro meses.

É necessário interromper esse ciclo que faz armas compradas de modo legal acabarem formando o arsenal de criminosos. Para começar, o Sistema Nacional de Armas (Sinarm) precisa ser efetivo, não apenas um adereço. É inaceitável, por exemplo, que das 3.341 armas apreendidas pelas polícias Civil e Militar no Estado, em 2017, apenas 87 delas, 2,6% do total, tenham sido cadastradas nesse programa, criado em 1997 justamente para exercer um controle sobre os materiais adquiridos de maneira legal.

Com um sistema frágil, desabastecido de informações, qualquer tentativa de rastreamento se torna improdutiva. Bancos de dados não servem para nada sem... dados. E ainda inviabilizam a ação de grupos de inteligência.