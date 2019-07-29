Provocação de Bolsonaro a presidente da OAB foi golpe baixo

A obsessão decom o regime militar passa dos limites. Não houve nem sequer contexto para uma provocação tão sem cabimento: o presidente quis reforçar seu descontentamento com a postura da OAB no caso Adélio Bispo atacando o atual presidente da instituição, Felipe Santa Cruz, da forma mais covarde, com uma referência ao mistério que envolve o desaparecimento do pai dele, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, durante a ditadura.

Há pouco mais de uma semana, Bolsonaro deu mais uma de suas polêmicas opiniões sobre a ditadura, no caso comprovadamente baseada em falsas afirmações. Seu alvo, então, foi a jornalista. Bolsonaro mentiu ao afirmar que ela teria sido presa nos anos 70 ao tentar integrar a Guerrilha do Araguaia e que jamais foi torturada. Duas inverdades.

É inaceitável que um presidente da República, democraticamente eleito, abuse da crueldade para defender seu ponto de vista sobre um assunto tão sensível quanto o desaparecimento de uma pessoa em um período tão dramático para o Brasil. Mais uma vez, Bolsonaro se perde, sem compreender que a posição que ocupa exige decoro. Um presidente deve se resguardar. Não é censura ao que diz, mas mero bom senso. Após a repercussão negativa da provocação, afirmou que não pretendia “mexer com os sentimentos” do advogado. Acabou mexendo com os sentimentos de um país. Não há divergência política que justifique um golpe tão baixo.