Poder público deve garantir acessibilidade, mas é o que mais falha

Chefatura da Polícia Civil, em Vitória Crédito: Vitor Jubini | GZ

Imagine-se, leitor, diante de uma porta de vidro, sem maçaneta ou qualquer outro mecanismo para abri-la. A incapacidade de transpor esse obstáculo e entrar no ambiente desejado é o mais perto que se pode chegar da angústia que uma pessoa com deficiência ainda enfrenta cotidianamente. E, pior, em prédios públicos que deveriam dar o exemplo de acessibilidade. É mais uma daquelas constatações recorrentes de que o Estado brasileiro precisa urgentemente parar de olhar para si mesmo e passar a encarar as pessoas como prioridade. Afinal, são os cidadãos que justificam a própria existência do poder público.

Não faz sentido, portanto, que prefeituras e imóveis do Judiciário, do Legislativo e do Ministério Público deem as costas para esse segmento social que tem o direito de ir e vir, sob condições especiais, garantido e definido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146 de 2015). A estrutura física desses prédios precisa estar em conformidade com as regras que garantem o acesso de pessoas com limitações físicas. Rampas, elevadores, boxes especiais nos banheiros e piso tátil não são caprichos arquitetônicos, são um direito. Não dá para negar os avanços, mas muito ainda precisa ser feito para que as cidades se tornem mais inclusivas. O próprio serviço de transporte público especial na Grande Vitória é um diferencial para essa inserção social, mas poderia ser mais eficiente no que se propõe, causando menos transtornos aos seus usuários, como atrasos e falta de manutenção.

No caso dos prédios públicos, é a contradição que salta aos olhos, pois os próprios órgãos, como as prefeituras, que liberam alvarás e licenças de funcionamento, não conseguem cumpri-los. Vitória e Vila Velha, por exemplo, não possuem elevadores, obrigando quem frequenta suas sedes a encarar rampas íngremes. A situação flagrada pela reportagem deste jornal na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) também é absurda: um cadeirante que precisava prestar depoimento teve de encarar um prédio cheio de obstáculos. Para piorar, precisou usar o banheiro adaptado de um supermercado próximo.