Lucro da Petrobras reflete a boa gestão dos últimos anos

A recuperação da estatal vem se consolidando após a dilapidação sistemática promovida pelos governos petistas, que provocaram o seu aparelhamento em nome de um projeto de poder e de enriquecimento. Os esquemas de fraude e propina contaminaram a empresa a ponto de se tornar um apêndice do, em um caso no qual o patrimonialismo, tão arraigado à promiscuidade que persiste entre o público e o privado na trajetória brasileira, foi levado às últimas consequências. Atem o mérito de ter interrompido o fluxo desse propinoduto.