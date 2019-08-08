Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Opinião da Gazeta

Lucro da Petrobras reflete a boa gestão dos últimos anos

Recuperação da estatal vem se consolidando após a dilapidação sistemática promovida pelos governos petistas, que promoveram o seu aparelhamento

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 17:28

Públicado em 

08 ago 2019 às 17:28
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Plataforma de petróleo Crédito: Divulgação | Petrobras
A Petrobras comemora o lucro líquido de R$ 18,9 bilhões no segundo trimestre deste ano. Mesmo que o resultado tenha sido impulsionado pela venda da Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), é mais uma vitória da governança retomada e da capacidade de promover uma gestão que compreende que a venda de ativos é indispensável não só para diminuir sua dívida e assim se fortalecer, mas também para alimentar o próprio mercado de petróleo.
>Após quatro anos, Petrobras volta a dar lucro
A recuperação da estatal vem se consolidando após a dilapidação sistemática promovida pelos governos petistas, que provocaram o seu aparelhamento em nome de um projeto de poder e de enriquecimento. Os esquemas de fraude e propina contaminaram a empresa a ponto de se tornar um apêndice do Partido dos Trabalhadores, em um caso no qual o patrimonialismo, tão arraigado à promiscuidade que persiste entre o público e o privado na trajetória brasileira, foi levado às últimas consequências. A Lava Jato tem o mérito de ter interrompido o fluxo desse propinoduto.
> Mais investimentos e aumento da produção de petróleo e gás no ES
Mas os ferimentos graves sofridos pela Petrobras não foram causados apenas pela corrupção. A má gestão tem cumplicidade nos prejuízos que se acumularam, também amparada na megalomania governamental. As falhas estratégicas foram evidentes. A compra da refinaria de Pasadena, em 2006, independentemente das irregularidades, foi um negócio fadado ao fracasso, uma demonstração da inabilidade administrativa decorrente da ingerência dos governos Lula e Dilma sobre a empresa. Em janeiro passado, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a venda da refinaria, colocando um ponto final ao estorvo.
O resultado positivo do segundo trimestre é um êxito mesmo se a venda da TAG for desconsiderada no balanço da empresa, com o lucro chegando a R$ 5,2 bilhões. Nos primeiros três meses deste ano, a Petrobras lucrou R$ 4,031 bilhões. A recuperação é visível.
A limpeza teve início em meados de 2016, com a empresa se dedicando a criar mecanismos contra a corrupção e a investir em governança. As boas práticas corporativas estão fazendo a diferença, mas não se pode descuidar: a história recente mostra que governos não podem interferir na autonomia gerencial de empresas de economia mista. A independência é o que fortalece a Petrobras.

Redação de A Gazeta

Fique por dentro das ultimas noticias do Espirito Santo, do Brasil e do mundo com a redacao de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados