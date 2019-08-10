Governantes têm de garantir o diálogo para conter a radicalização

Polarização Crédito: Arabson

Dialogar nos nossos tempos é um ato revolucionário”, sentenciou, ao fim de sua palestra no Encontros do Saber, evento promovido pela Rede Gazeta em seu auditório na última quarta-feira. O historiador Michel Gherman considera o diálogo um agente transformador da sociedade, capaz de dissipar os extremismos no mundo contemporâneo. “O diálogo franco e aberto. A percepção do outro não como adversário, inimigo, mas como alguém que pode construir uma coisa nova, que você nem sequer tinha pensado antes.”, sentenciou, ao fim de sua palestra no Encontros do Saber, evento promovido pela Rede Gazeta em seu auditório na última quarta-feira.

A radicalização pode até ter ganhado mais relevo nesta década, reverberada pelas redes sociais. Mas como ressaltou o coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a percepção de que hoje se vive um momento inédito de polarização é equivocada. “Tenho que dizer para vocês o seguinte: o que está sendo vivido hoje já foi vivido antes.

A experiência do extremismo, ou da polarização, é típica da modernidade. Tem a ver com a invenção do outro, com a ideia de que o outro existe no horizonte, uma ideia fundada na modernidade. A pré-modernidade aceitava a existência do outro somente para lá das fronteiras”, explicou, fazendo referência aos ideais iluministas do século XVIII.

Nos Estados Unidos, num dos mais recentes ataques em massa, em um Walmart de El Paso, no Texas, as motivações xenófobas se encaixam nessa necessidade de se distanciar do outro. É sempre do lado de lá que está a diferença. Muros simbólicos (e físicos) são erguidos.

Em um manifesto, o atirador fez questão de ressaltar que a sua “resposta à invasão hispânica ao Texas” não se inspirava no discurso anti-imigração do presidente Donald Trump, como se quisesse poupá-lo das responsabilidades que se seguiriam na repercussão internacional do banho de sangue. As palavras de uma liderança mundial têm, contudo, força para legitimar discursos de ódio. Funcionam como sementes.