Desconexão com a realidade

É simples: basta ver a quantidade de crimes que são solucionados com a ajuda de câmeras de videomonitoramento do comércio ou de smartphones para atestar que a tecnologia, sempre à mão atualmente, não pode ser ignorada pela legislação. É um contrassenso que, no trânsito, flagrantes como o da última terça-feira – quando dois motoristas se estapearam em pleno engarrafamento na BR 101 e um deles aparentemente de forma intencional deu ré para provocar uma colisão – não sirvam para emitir autos de infração e assim multar os envolvidos.

O projeto de lei do senador Fabiano Contarato é oportuno para mudar esse entendimento e permitir que fotos e vídeos gravados por terceiros funcionem como evidência em ocorrências de infrações de trânsito. “É lamentável que, para os casos menos graves, como estacionar em local proibido, a infração tenha que ser obrigatoriamente presenciada pelo agente de trânsito”, defendeu o parlamentar em início de mandato. A possibilidade de ser flagrado tem, inclusive, um potencial inibidor de violações e desrespeito às regras.

As agressões registradas pelas câmeras de um leitor na BR 101 nem podem ser consideradas de menor gravidade e, mesmo assim, as imagens acabaram só valendo para gerar indignação, sem nenhum resultado prático. Endossaram o que todo mundo já sabe: a convivência insuportável no trânsito. As ruas se transformaram em um campo minado para as suscetibilidades, onde qualquer passo em falso pode custar a própria vida pelo simples fato de não se respeitar o limite do outro.

Vale ponderar que o cidadão, como agente fiscalizador, não é infalível. Por isso, o próprio Contarato faz questão de ressaltar que o direito de defesa do suposto infrator estará garantido. É regra básica que nenhuma imagem pode atropelar, principalmente quando se sabe que a manipulação é uma arma poderosa e real. São dilemas contemporâneos que também precisam ser considerados, com bom senso.