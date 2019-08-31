Cariacica deve aproveitar a chance de ser um laboratório contra o crime

Força Nacional atua no município de Cariacica, no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

“Em frente, Brasil”, que inclui o envio da tropa de cem homens, é a grande aposta de Sergio Moro até agora. Enquanto o pacote anticrime acabou engavetado, o programa já tem chances de começar a proporcionar resultados concretos. Por envolver investimentos em inteligência e em ações sociais e econômicas, o projeto tem um potencial transformador, se for bem trabalhado, principalmente com o cumprimento de acordos e metas. O programa federal, que inclui o envio da tropa de cem homens, é a grande aposta de Sergio Moro até agora. Enquanto o pacote anticrime acabou engavetado, o programa já tem chances de começar a proporcionar resultados concretos. Por envolver investimentos em inteligência e em ações sociais e econômicas, o projeto tem um potencial transformador, se for bem trabalhado, principalmente com o cumprimento de acordos e metas.

Inclui, além de Cariacica como representante do Sudeste, outras quatro cidades de cada região do Brasil: São José dos Pinhais (PR), Ananindeua (PA), Paulista (PE) e Goiânia (GO). Municípios que, com apoio de prefeitos e governos estaduais, têm a oportunidade de se envolver em um empreendimento inédito no país, que responde a uma demanda antiga na segurança pública: a do empenho conjunto de todas as esferas.

Os recursos federais preveem o aperfeiçoamento tecnológico nas áreas de combate a crimes violentos, como homicídio, feminicídio, latrocínio e estupro. Os cem agentes da Força Nacional, que incluirão atiradores de elite, mapearão as áreas de maior vulnerabilidade e atuarão com a Polícia Militar. No projeto nacional, há a participação das guardas municipais, o que ainda falta a Cariacica.

Está prevista a implantação de um disque-denúncia, na linha 162, para o registro de possíveis abusos ou truculência desses agentes forasteiros. Numa segunda fase, programada para novembro, o foco será social. Ressalta-se assim a importância da inclusão, que só será propiciada com o crescimento econômico e a retomada do emprego. . Numa segunda fase, programada para novembro, o foco será social. Ressalta-se assim a importância da inclusão, que só será propiciada com o crescimento econômico e a retomada do emprego.