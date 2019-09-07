Caravana de A Gazeta leva cultura digital ao interior

Estamos cada dia mais perto da transformação digital de A Gazeta, que a partir do dia 30 deixará de circular na versão diária impressa para ganhar um novo site e novos formatos jornalísticos on-line. E como o clima já é de contagem regressiva, uma Caravana Digital de A Gazeta vai circular por 24 cidades do interior do Estado pelas próximas semanas para apresentar aos leitores a nova plataforma e ajudar àqueles que têm alguma dificuldade de se ambientar na internet.

A caravana também vai auxiliar quem quiser ter acesso ao aplicativo A Gazeta. A tecnologia é gratuita e está disponível para baixar nos celulares Android e iOS. A intenção da caravana, desta forma, é explicar pessoalmente aos leitores de A Gazeta como será possível ficar bem informado após as mudanças.

Equipe: Ronaldo Cruz e Rafael Silveira são do Mercado Leitor da Rede Gazeta Crédito: Fernando Madeira

Para explicar sobre a iniciativa, conversamos com o gerente de Mercado Leitor da Rede Gazeta, Rafael Silveira. Confira a entrevista a seguir:

Qual o objetivo da Caravana Digital de A Gazeta?

Apresentar aos assinantes e usuários as facilidades em acessar o conteúdo na plataforma digital, além de poder instalar os nossos aplicativos nos celulares e/ou tablets dos usuários e mostrar todos os recursos que o sistema oferece.

A caravana substitui as ligações que A Gazeta já está fazendo para os assinantes?

Não. A caravana tem caráter didático para inclusão digital. As ligações são para questões comerciais ligadas a migração, planos e modalidades de assinatura para nosso novo formato.

Quais cidades serão visitadas?

Serão 24 cidades em quatro semanas: Domingos Martins, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante, Castelo, Alegre, Guaçuí, Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes, Santa Teresa, Santa Maria do Jetibá, Afonso Cláudio, Itarana, Itaguaçu, Baixo Guandu, Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Rio Bananal, Jaguaré, Nova Venécia, Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha.

A Gazeta vai ensinar os leitores menos habituados à internet a navegar no site?

Sim. Teremos a oportunidade de ensiná-los a navegar no site e acessar o conteúdo da versão impressa, assim como utilizar o aplicativo e outras funcionalidades da plataforma.

Quais as vantagens para quem migrar para o digital?

O assinante que passa a acompanhar o conteúdo digital de A Gazeta tem a oportunidade de se informar a qualquer momento sobre o que está acontecendo no Estado. E além de interagir com nosso conteúdo, pode receber alertas pelo aplicativo ou até no WhatsApp.

POR DENTRO DAS MUDANÇAS

O jornal A Gazeta vai deixar de existir?

Não! O jornal A Gazeta apenas deixará de ser um impresso diário para priorizar a internet, com a entrega de conteúdo em tempo real em um novo site. Além disso, também teremos uma nova A Gazeta em papel, semanal, que será distribuída aos sábados.

Quando serão lançados o novo site e o jornal semanal?

Nada muda até o dia 29 de setembro. No dia 30, será lançado o novo site A Gazeta, com muito mais conteúdo, e o jornal em papel deixa de ser impresso diariamente. Já no dia 5 de outubro os leitores vão conhecer a nova edição de fim de semana.

Sou assinante e tenho dúvidas. O que fazer?