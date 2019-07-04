Atraso nas obras do Terminal de Itaparica é desordem gerencial

Terminal de Itaparica Crédito: Ricardo Medeiros

“maldade com um pouco de burrice”, o diretor-geral do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes), Luiz César Maretto, involuntariamente apontou para alguns dos problemas mais graves da administração pública, independentemente da justiça de seu julgamento: a descontinuidade das ações e a desorganização gerencial. Ao afirmar que a demolição do teto do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, pela gestão passada foi, o diretor-geral do(Iopes), Luiz César Maretto, involuntariamente apontou para alguns dos problemas mais graves da administração pública, independentemente da justiça de seu julgamento: a descontinuidade das ações e a desorganização gerencial.

Afinal, o que pode explicar que, quando o terminal foi concluído em 2009, o valor do investimento divulgado pela Ceturb tenha sido de R$ 12 milhões e, quase dez anos, a cifra tornada pública pela mesma empresa tenha caído para R$ 8,3 milhões? A desordem administrativa é complementada por decisões cruciais que deveriam ser mais bem fundamentadas.

a inutilização do Terminal de Itaparica vem trazendo transtorno para o cotidiano de 45 mil pessoas, que passaram a se aglomerar principalmente no Terminal de Vila Velha, criando um cenário ainda mais caótico para quem depende diariamente de ônibus. As decisões gerenciais atrapalhadas e a burocracia acabam tendo um impacto desumano. O risco de desabamento da estrutura provocou a interdição de uma importante aparelhagem do transporte público da Grande Vitória. Desde julho do ano passado,, que passaram a se aglomerar principalmente no Terminal de Vila Velha, criando um cenário ainda mais caótico para quem depende diariamente de ônibus. As decisões gerenciais atrapalhadas e a burocracia acabam tendo um impacto desumano.

É a vida de cada um que é afetada, com o deslocamento para o trabalho e outras atividades corriqueiras se transformando em um suplício diário. Qualidade de vida acaba sendo um sonho cada vez mais distante para essas pessoas, reféns do bate-cabeça dos gestores públicos, pagos por elas para solucionar problemas com mais eficiência.

Muitos passageiros estão utilizando o Terminal de Vila Velha porque o de Itaparica está interditado. Eles reclamam de superlotação Crédito: Fernando Madeira

Sistema Transcol e assim facilitar a vida dos usuários, não demorou a mostrar problemas estruturais. Em 2013, uma das marquises desabou durante uma tempestade, com quatro ônibus atingidos e uma pessoa ferida. Em 2017, falhas de projeto e de execução foram constatadas, e um laudo pericial no ano seguinte sugeriu a imediata interdição. O Terminal de Itaparica, inaugurado em 2009 com a promessa de contribuir para a ampliação do acesso aoe assim facilitar a vida dos usuários, não demorou a mostrar problemas estruturais. Em 2013, uma das marquises desabou durante uma tempestade, com quatro ônibus atingidos e uma pessoa ferida. Em 2017, falhas de projeto e de execução foram constatadas, e um laudo pericial no ano seguinte sugeriu a imediata interdição.