Afastamento de agentes da Força Nacional é medida acertada

Força Nacional faz patrulhamento no Centro de Vitória em decorrência da greve da PM Crédito: Fernando Madeira - 08/02/2017

Mesmo que não seja uma unanimidade, a Força Nacional conta com expressivo apoio da população no enfrentamento à violência em Cariacica. Por isso, qualquer sombra de dúvida sobre a postura da tropa é danosa e contraproducente, especialmente em uma situação tão delicada, que culminou com uma vítima sendo levada inconsciente à emergência de um hospital, com lesões na cabeça. Silêncio e morosidade não se encaixam nesse cenário.

Ciente disso, a comandante da Força Nacional, major Naíma Huk Amarante, mostrou-se empenhada em elucidar o caso e, se for constatada a falha dos militares, prosseguir com as penas previstas. “Nunca esperamos que isso aconteça com nenhum tipo de agente da segurança”, comentou, um dia após a agressão. “Somos muito eficientes na questão disciplinar e não admitimos abusos.”

O que está em jogo não é uma inversão de valores, com a demonização de agentes da lei. É, ao contrário, a própria exaltação da justiça. A retirada dos militares das operações não se trata de uma punição antecipada, à revelia dos fatos. O que se cobra é nada menos que uma investigação diligente, imune a corporativismos.