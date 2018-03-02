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Investimento filantrópico

Zuckerberg vende quase meio bilhão de dólares em ações em fevereiro

Objetivo é financiar fundo de investimentos em filantropia

Publicado em 02 de Março de 2018 às 11:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 11:08
Mark Zuckerberg Crédito: Arquivo
O presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, vendeu quase US$ 500 milhões em ações da companhia em fevereiro para financiar seu fundo de investimento filantrópico, o Chan Zuckerberg Initiative (CZI), de acordo com comunicado enviado ao mercado.
A decisão não é surpresa e faz parte do plano de Zuckerberg para financiar o fundo criado por ele e sua esposa, Priscilla Chan, em dezembro de 2015.
Documentos enviados ao regulador dos mercados norte-americano mostram que Zuckerberg vendeu 685 mil ações avaliadas em US$ 125,4 milhões nos últimos três dias de fevereiro, levando o total de vendas feitas por ele no mês para cerca de 2,7 milhões de papéis avaliados em US$ 482,2 milhões, segundo cálculos da Reuters.
Zuckerberg disse em setembro que venderia de 35 milhões a 75 milhões de ações do Facebook nos próximos 18 meses, o que corresponde a até US$ 13 bilhões com base no preço atual da ação da rede social.
O presidente do Facebook afirmou que doaria 99% de suas ações da rede social para a CZI, em um total avaliado em cerca de US$ 45 bilhões quando a iniciativa foi formada. Ele vendeu cerca de US$ 1,6 bilhão em ações da empresa em 2016 e 2017, de acordo com o site de tecnologia Recode.
A fundação de Zuckerberg é semelhante à criada por Bill Gates, fundador da Microsoft Corp, e sua esposa Melinda Gates e da Fundação Buffett, criada pelo bilionário Warren Buffett.

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