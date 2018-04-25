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Antigo terminal de passageiros

Wi-fi e lanche: as principais críticas ao antigo aeroporto de VItória

Pesquisa realizada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil coloca o aeroporto de Vitória como o 2º pior do Brasil. Entrevistas ocorreram no 1º trimestre, antes do novo terminal

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 19:27
Entrada do antigo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória Crédito: Gazeta Online
O antigo Aeroporto de Vitória foi considerado o 2º pior terminal aéreo do país, de acordo com uma pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação Civil publicada nesta quarta-feira (25). De acordo com o levantamento, o custo-benefício dos preços de lanchonetes e restaurantes, o preço do estacionamento e o funcionamento da internet via wi-fi foram os quesitos com menor nota entre os passageiros que passaram pela capital.
Ao serem questionados que nota dariam, de um a cinco, para o preço das lanchonetes e restaurantes do aeroporto, os passageiros deram 2,65 pontos para o custo-benefício das opções de comida. Já a qualidade da internet wi-fi ganhou apenas 2,88 pontos. O valor do tíquete de estacionamento também foi criticado e ficou com 2,88 pontos.
Na avaliação geral, o Aeroporto de Vitória ganhou nota 3,8, sendo que a média nacional é de 4,15 pontos. Apenas o Aeroporto de Florianópolis (com 3,58) conseguiu ser pior avaliado que o aeroporto do Estado. A pesquisa leva em consideração somente o primeiro trimestre de 2018, quando apenas o antigo terminal de passageiros estava em operação. O novo espaço foi inaugurado no último dia 29 de março.
Segundo os passageiros ouvidos pela pesquisa, Vitória é o aeroporto com pior sensação de segurança. Este foi o único quesito em que a capital capixaba foi considerada a pior do país.
Entre os pontos positivos do Aeroporto de Vitória, que receberam as maiores notas dos passageiros, destaca-se o tempo  de fila para fazer o check-in (4,72), a cordialidade e prestatividade dos funcionários do check-in (4,57) e a cordialidade e prestatividade dos funcionários da inspeção de segurança (4,52).
VEJA O DESEMPENHO DE CADA QUESITO NA PESQUISA

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