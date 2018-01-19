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Evolução

WhatsApp vai permitir contas empresariais 

Aplicativo de mensagens vai ajudar em resultado de seu controlador, o Facebook
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 15:54

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 15:54

- Crédito: Shutterstock
O aplicativo de mensagens WhatsApp afirmou que vai permitir pela primeira vez contas empresariais, um passo que aproxima o serviço gratuito de um plano para gerar receita para o seu controlador, o Facebook. O serviço, por enquanto, no entanto, não será cobrado.
Empresas já utilizam o WhatsApp, com 1,3 bilhão de usuários, para responder consultas de clientes. As contas comerciais permitirão configurar saudações automáticas, ver estatísticas sobre as mensagens e configurar uma página de perfil com horas de operação e outras informações, disse o WhatsApp. As contas destinam-se a empresas que recebem um grande volume de mensagens pelo WhatsApp, afirmou o chefe de operações do aplicativo, Matt Idema.
 O que vimos foi uma necessidade das empresas terem ferramentas mais eficientes  disse Idema em uma entrevista.
Idema, que era um executivo do Facebook antes de se juntar ao WhatsApp no ano passado, disse que o aplicativo de mensagens pretende cobrar de alguma forma das empresas no futuro, mas acrescentou que é muito cedo para discutir quando isso vai acontecer ou como serão os serviços empresariais futuros.
O Facebook comprou o WhatsApp, em 2014 por US$ 19 bilhões, atraído pelo tamanho de sua base de usuários. O WhatsApp costumava cobrar uma taxa de assinatura anual de US$ 1, mas desistiu da cobrança em 2016, deixando o serviço sem uma fonte de receita.
As opções de receita futura são poucas porque o presidente-executivo do WhatsApp, Jan Koum, e o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, descartaram publicidade no WhatsApp, um fator que aumenta a popularidade do serviço. O WhatsApp compete em um mercado que tem também o aplicativo Messenger do Facebook, o WeChat da Tencent Holdings e muitos outros serviços de mensagens.
O WhatsApp disse que as contas comerciais estarão disponíveis a partir desta quinta-feira por meio do aplicativo WhatsApp Business no Google Play Store, na Grã-Bretanha, Indonésia, Itália, México e Estados Unidos.
A empresa disse que planeja lançar as contas em outros países nas próximas semanas e, eventualmente, ter uma versão para iPhones.
 
Empresas já utilizam o WhatsApp, com 1,3 bilhão de usuários, para responder consultas de clientes. As contas comerciais permitirão configurar saudações automáticas, ver estatísticas sobre as mensagens e configurar uma página de perfil com horas de operação e outras informações, disse o WhatsApp. As contas destinam-se a empresas que recebem um grande volume de mensagens pelo WhatsApp, afirmou o chefe de operações do aplicativo, Matt Idema.


Leia mais: https://oglobo.globo.com/economia/whatsapp-vai-permitir-contas-de-empresas-de-olho-em-geracao-de-receita-no-futuro-22305780#ixzz54dapucRs 
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