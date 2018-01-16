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Reforma da Previdência

Votação da reforma da Previdência está mantida para fevereiro

Marun afirma que o momento é favorável para a aprovação da reforma. São necessários 308 votos para ela entrar em vigor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 20:25

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 20:25

Carlos Marun, Ministro da Secretaria do Governo Crédito: Nilson Bastian | Câmara dos Deputados
O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou que a votação da reforma da Previdência está mantida para fevereiro e que o momento atual é mais positivo do que o registrado em dezembro. No entanto, não revelou o número de votos que o governo já garantiu.
"É um processo de conquista de votos. O momento hoje é muito melhor do que tínhamos em dezembro. Não temos o número de votos suficientes, mas vamos ter até o dia 19 de fevereiro", disse após encontro com Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp).
A previsão do governo é fazer a votação nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro. São necessários 308 votos.
Marun também minimizou a declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que pela manhã afirmou não estar otimista com a votação.
"O presidente Rodrigo é um dos baluartes da reforma. Talvez por ter se ausentado, não tenha as informações que nós temos. Mas vamos nos reunir com ele e o seu otimismo será retomado, até porque isso é necessário para que saiamos vitoriosos", afirmou o ministro.
Na avaliação de Marun, as condições estão mais favoráveis à aprovação da reforma porque o nível de informação sobre as regras da aposentadoria que serão alteradas está maior entre a sociedade.
Segundo ele, o governo seguirá dialogando com diversos setores da sociedade para que o apoio à reforma cresça.
"A estratégia do governo é conseguir os votos. Não tem plano B. O plano A é colocar a reforma da Previdência em votação em fevereiro", explicou Marun.
Marun acrescentou ainda que por enquanto está mantida a intenção de privatizar a Eletrobras ainda neste ano.

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