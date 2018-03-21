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Uns dias a mais

Voos no novo Aeroporto de Vitória serão liberados só no dia 30

Previsto para o dia 26, início da operação no novo complexo foi adiado, mas inauguração deve acontecer no dia 29

Publicado em 21 de Março de 2018 às 00:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 00:54
Obra no asfalto de acesso ao terminal ainda está sendo feita Crédito: Fernando Madeira
Os passageiros que vão viajar pelo Aeroporto de Vitória vão ter que segurar a ansiedade e esperar por mais alguns dias para embarcarem ou desembarcarem pelo novo terminal. Isso porque há uma nova data prevista para o início das operações.
Até então, o dia programado para a abertura do novo terminal era 26 de março. Mas essa data foi transferida para o dia 30, segundo uma fonte da Infraero. Já a inauguração oficial com o presidente da República, Michel Temer, por enquanto, está mantida para o dia 29, embora o Planalto até o momento não tenha confirmado essa agenda.
Procurada para esclarecer os motivos da postergação das operações nas novas instalações, a Infraero informou apenas que mantém sua previsão de entregar tudo pronto até o final do primeiro trimestre.
O diretor-presidente da JL Construções  empresa responsável pelas obras do aeroporto , João Luiz Felix, respondeu na mesma linha, dizendo que a programação da empreiteira permanece sendo a de finalizar o empreendimento até o final deste mês.
Nosso compromisso foi sempre o do dia 29 para a inauguração. Esta semana, esperamos terminar a pavimentação do acesso e, na semana seguinte, vamos ficar só com a parte do meio-fio. Tudo está dentro do programado, garantiu.
Outro indicativo de que as operações não vão acontecer a partir do novo terminal no dia 26 é o posicionamento de algumas companhias aéreas. A Gol, por exemplo, informou que a transferência final para a nova estrutura está prevista para ser realizada entre os dias 29 e 30. A empresa observou ainda que a mudança de terminal será comunicada aos passageiros via e-mail.
ESPERA
A frustração com promessas de um novo Eurico de Aguiar Salles não é de hoje. Se agora o novo prazo foi postergado por apenas quatro dias, o mesmo não se pode dizer do histórico tempo de espera. Desde o anúncio de que a capital capixaba seria equipada com uma infraestrutura melhor e mais moderna já se passaram mais de 15 anos.
Ao longo desse tempo, políticos fizeram inúmeras promessas, as obras começaram e pararam algumas vezes e o projeto foi alvo de investigações por irregularidades pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Agora, tudo indica que a espera pelo complexo aeroportuário chegará ao fim. Depois disso, um novo processo deve ser iniciado com a privatização do Aeroporto de Vitória.
A intenção do governo federal é lançar em setembro o edital de licitação para a concessão de 13 terminais em blocos, sendo um do Nordeste; um de Mato do Grosso; além de Vitória e Macaé. Aliás, ainda há dúvidas entre autoridades se Vitória será concedido em bloco com Macaé ou separadamente.
Para o consultor e sócio da Vix Partners, Adriano Salvi, a privatização será positiva, uma vez que a iniciativa privada tem capacidade de prestar serviços melhores do que os órgãos públicos.
Sobre o interesse de investidores, o especialista ponderou que tudo vai depender do estudo de viabilidade que os empresários fizerem. O que leva uma empresa a entrar em um projeto como esse é o investimento que ela tem que fazer na concessão, o que ela terá que fazer para melhorias e os custos que vai ter com a operação em si. Isso tudo versus a receita que será proporcionada. Se essa conta for atrativa, o investidor vai querer entrar no negócio.
Uma das principais críticas a uma possível privatização é o fato de o governo já ter gastado cerca de R$ 600 milhões com o aeroporto. Não necessariamente é desperdício de dinheiro. Afinal, trata-se de uma concessão. O bem continua público. Você só está transferindo a gestão dele para a iniciativa privada, rebateu Salvi.

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