Vitória tem a 5ª cesta básica mais cara do país, aponta Dieese

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O capixaba está gastando mais no supermercado. Em abril, a cesta básica de Vitória foi a quinta mais cara entre as capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O valor da cesta em Vitória no mês foi de R$ 409,80, enquanto a média nacional ficou em R$ 378,79.

Isso acontece porque, após a queda do custo da cesta de 10,3% ao longo do ano passado, desde o início do 2018 o valor vem subindo. Apenas de janeiro até abril, o preço dos 13 alimentos essenciais que compõem a cesta aumentou 6,39% em Vitória, a maior alta do país. Na comparação com março, o custo da cesta teve uma leve variação, ficando apenas R$ 0,80 mais barato.

Conforme o Dieese, só para comprar os 13 alimentos básicos, o capixaba gasta 46,6% do salário mínimo, quase a metade. Os produtos pesquisados são carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e manteiga. Pela primeira vez o Dieese não informou as variações de preços de cada produto no mês.

A cesta mais cara do país continua sendo a do Rio de Janeiro, onde em abril o custo pelos alimentos era de R$ 440,06. Na sequência, aparecem São Paulo (R$ 434,80), Porto Alegre (R$ 430,29) e Florianópolis (R$ 426,73). Já a mais barata é a de Salvador, onde a compra ficaria por R$ 325,42.