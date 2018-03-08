Vistoria: novo Aeroporto de Vitória atende a requisitos de segurança

Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

A primeira vistoria do Aeroporto de Vitória concluiu que todos os requisitos de segurança foram alcançados. A fiscalização, que foi realizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), terminou na tarde desta quinta-feira (8).

Segundo a assessoria de comunicação da Rose de Freitas (MDB-ES), a Infraero comunicou que a infraestrutura executada  incluindo a nova pista, o pátio e os taxiways  atendeu a todos os requisitos de segurança.

De acordo com o gerente de engenharia da Infraero, Giuliano Capucho dos Santos, agora será feita, "no prazo máximo de duas semanas", a verificação do funcionamento de todos os sistemas luminosos. Nós atingimos a nossa meta, tudo de acordo com que planejamos. Agora a Anac fará essa segunda inspeção para a homologação final, explicou Capucho.

Após esta última fase, o aeroporto será liberado para funcionamento. A inauguração do novo terminal está prevista para o dia 29 de março.