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Fase final

Vídeo mostra nova pista do Aeroporto de Vitória

Nesta terça-feira (6) começou a vistoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Publicado em 07 de Março de 2018 às 02:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 02:37
Iluminação da nova pista do Aeroporto de Vitória Crédito: Reprodução
Um vídeo que tem circulado nas redes sociais mostra a nova pista do Aeroporto de Vitória. O registro foi feito de um helicóptero que sobrevoou o local, nesta terça-feira (6), para um teste de luzes da Infraero. A informação foi confirmada pela assessoria da senadora Rose de Freitas.
O novo aeroporto começou a ser vistoriado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) nesta terça-feira (6). Até quinta (8), representantes do órgão irão inspecionar a nova infraestrutura para elaborar um relatório técnico com o parecer para autorização das atividades no novo complexo.
LEIA TAMBÉM | Aeroporto de Vitória pode entrar na rota dos pousos "fantásticos"
O vistoriamento é um dos processos que irá permitir a homologação do novo aeroporto, possibilitando o início das operações no terminal. A inauguração está marcada para o dia 29 de março.
VEJA VÍDEO
INÍCIO DA VISTORIA
Segundo o gerente de engenharia da Infraero, Giuliano Capucho dos Santos, o objetivo dessa primeira conferência seria checar se o que está elaborado no projeto foi executado dentro dos padrões de segurança. Ao todo são duas vistorias. Esta primeira valida a infraestrutura, afirma.
Ele explica que uma segunda vistoria deverá acontecer ainda neste mês para validar as operações e homologar a pista, no entanto, não haveria uma data definida para essa fase. Pelo que a gente executou e pelo o que eles viram na primeira vistoria geral, está tudo encaminhado. Vamos ter análise mais detalhada de cada trecho (nos três dias de trabalho). Mas, na visão geral, a primeira perspectiva foi muito boa, avaliou.
De acordo com a Anac, dependendo do parecer técnico, pode haver a necessidade de mais inspeções ou, talvez, apenas uma seja suficiente. "Os nossos técnicos estão no local e não finalizaram o relatório de inspeção para que possamos confirmar. Só será possível a definição de uma nova vistoria ao final da inspeção que está ocorrendo", informou. 
A previsão da Infraero é que toda a liberação seja feita até a inauguração do aeroporto, que está 98% finalizado. A previsão da Construtora JL, responsável pela obra, é de que os trabalhos sejam concluídos seja até o dia 20 de março.
Ainda segundo a Infraero, o novo terminal de passageiros está em fase de testes das instalações elétricas e eletrônicas, montagem final das esteiras e acabamentos. Já a nova pista de pousos e decolagens está 100% concluída.
BALIZAMENTO
A pista de pousos e decolagens do novo aeroporto recebeu dois circuitos de balizamento, que são as novas luminárias de demarcação da pista. A operação da iluminação será independente, diferentemente do que ocorre na pista atual. Isso significa que se houver alguma pane em qualquer dos equipamentos, a operação do aeroporto será mantida por conta da curta distância entre as luminárias, de 60 metros.
Nós construímos duas subestações de cabeceira, colocamos 50% desses circuitos em cada uma delas. Se uma subestação de cabeceira apaga, por alguma questão externa, a outra mantém 50% do sistema funcionando, que está dentro dos mínimos para a continuidade da operação, explicou Capucho durante vista da equipe da senadora Rose de Freitas ao aeroporto.
AEROPORTO EM NÚMEROS
* 240 milhões de litros de água foram consumidos para fazer a umectação do terreno;
* 60 mil sacos de cimento precisaram ser usados;
* 400 mil blocos de alvenaria foram empregados no terminal;
* 4,5 mil toneladas de aço lela a nova estrutura;
* 20 mil metros quadrados de granito e mármore compõe o novo terminal;
* 4 mil metros quadrados de vidro precisaram ser empregados;
* 800 quilômetros de cabos (elétricos e eletrônicos) foram utilizados;
* 25 mil metros de dutos foram usados nas instalações hidrossanitárias;
* 500 mil viagens de caminhões foram feitas para o transporte dos materiais;
* 1.800 funcionários trabalharam nas obras.
(Com informações de Geraldo Campos Jr)

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