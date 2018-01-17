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Relatório da PF

Vice afastado da Caixa ligou para empresário por ordem de Geddel

Informação consta de investigação da Operação Cui Bono? da PF
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 14:37

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 14:37

Roberto Derziê Crédito: Reprodução/YouTube
Um dos quatro vice-presidentes afastados da Caixa, Roberto Derziê foi citado em uma Operação da Polícia Federal como tendo ligado para um empresário por ordem de Geddel Vieira Lima, ex-ministro que está preso depois de terem sido apreendidos R$ 51 milhões em um bunker que teria em Salvador. O episódio ocorreu em agosto de 2012 e consta dos autos da "Operação Cui Bono?" da PF. Derziê é uma indicação pessoal do presidente Michel Temer, conforme já reconheceu o Palácio do Planalto no ano passado.
As citações ao atual vice-presidente da Caixa estão na página 29 do relatório da Polícia Federal que deu início à Operação, em 13 de janeiro do ano passado. O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha mandou uma mensagem em três de agosto de 2012 a Geddel reclamando que Henrique Constantino, do grupo Constantino, não estava conseguindo falar com Derziê, então diretor de Pessoa Jurídica da Caixa, sobre um empréstimo para a empresa Oeste Sul. Cunha reclama que ele não atende e "não resolve". Geddel responde que Derziê fará a ligação "agora".
Exatos 27 minutos depois Geddel manda outra mensagem a Cunha informando que o contato entre Derziê e Henrique Constantino já foi feito. "Derziê já falou com HC. Estamos falando 50 m da Comport né? Já avançou (sic)", escreveu Geddel.
A Comporte Participações é a empresa controladora do grupo Constantino. Derziê foi secretário-executivo de Temer quando ele assumiu a coordenação política ainda na gestão Dilma Rousseff. Ele retornou para Caixa depois desse período e foi demitido por Dilma depois que o PMDB decidiu apoiar o impeachment. Ele retornou à Caixa em novembro do ano passado, na função de vice-presidente de Governo, indicado por Temer.

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