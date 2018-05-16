Viana vai ganhar primeiro shopping até o final de 2018

Street Mall será construído às margens da BR 262, na entrada do bairro Marcílio de Noronha Crédito: Divulgação

Viana vai ganhar o primeiro shopping de sua história até o ano que vem. O empreendimento vai ser construído no bairro Marcílio de Noronha, às margens da BR 101, e terá hipermercado, agência bancária, academia de ginástica, praça de alimentação e até um cerimonial de festas.

O projeto do complexo de lojas - inspirado em um conceito norte-americano chamado de "street mall" (ou "shopping de bairro" em tradução livre) - está em fase final do processo de licenciamento e deve sair do papel em 2019, segundo o grupo que investiu R$ 30 milhões no projeto.

Entre as sete lojas-âncora do empreendimento, já estão confirmados um hipermercado da rede Extrabom, além de uma megaloja de tintas e um banco nacional, cujas redes não foram informadas pela investidora Nazca Advisors, que toca o projeto.

O shopping terá 16 mil metros quadrados, com 177 vagas de estacionamento, e será construído em um terreno onde antes funcionava um posto de combustíveis, que já está sendo desmontado. O cronograma da investidora prevê que as obras comecem em julho e terminem em até 16 meses.

"Falta apenas uma licença de construção da Prefeitura de Viana. Como funcionava um posto de combustíveis no local, é preciso observar na hora do desmonte do tanque subterrâneo se não houve algum vazamento no solo. Já estamos praticamente fechados com a construtora e a obra, provavelmente, deve ser entregue antes deste prazo de 16 meses", afirmou ao Gazeta Online o diretor executivo da Nazca, Breno Peixoto.

MAIS LOJAS

Outras 22 lojas devem ser construídas dentro da estrutura do hipermercado, mas só serão comercializadas, segundo Peixoto, a partir de outubro, quando o empreendimento deve ser lançado oficialmente.

HIPERMERCADO

A Rede Extrabom prevê a inauguração do hipermercado para o 1º trimestre de 2019 e deve criar 120 vagas de empregos diretos. As chances são para os cargos de embalador, operador de caixa, repositor, açougueiro, confeiteiro, padeiro, auxiliares, cargos administrativos, entre outras funções.

site. A loja contará com um espaço de cerca de 2 mil metros quadrados. Os interessados em trabalhar após a inauguração podem cadastrar o currículo no. A loja contará com um espaço de cerca de 2 mil metros quadrados.

REGIÃO CARENTE DE COMÉRCIO

Este é o primeiro investimento da Nazca no município de Viana, o único da Grande Vitória que ainda não tinha um shopping para chamar de seu. De acordo com o diretor executivo da investidora, Breno Peixoto, a região de Viana tinha uma carência por comércios.

"É um centro de serviços, uma comunidade comercial que será construída em uma área de boa visibilidade, às margens da BR 101, que está no caminho de muitas pessoas que moram em Viana, que é carente de comércios", analisou o executivo.

O modelo de "street mall" é considerado uma evolução dos centros comerciais de bairro, que procuram oferecer construções mais modernas, em espaços menores e mais práticos do que os de grandes shoppings centers.

NOVO BAIRRO

Em um terreno vizinho ao "street mall" de Viana, já está em fase de terraplanagem um loteamento residencial de 16 mil metros quadrados. O Bella Viana Park, da construtora CBL, tem o objetivo de criar uma espécie de bairro organizado, com ciclovias e tratamento de esgoto. Segundo o prefeito da cidade, Gilson Daniel (Podemos), 60% dos lotes já estão vendidos.

"Viana tem o metro quadrado mais barato da Grande Vitória e tem se destacado ao atrair novos negócios, principalmente na área de logística, por conta da sua posição geográfica. Por isso, buscamos atrair essa estrutura para nossa cidade", afirmou Gilson Daniel.