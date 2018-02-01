Verão no ES: comerciante comemora venda de 30 mil pães por dia

Breno Heleno comanda uma padaria que, a cada fornada, de hora em hora, fabrica cerca de 600 pães Crédito: Arquivo Pessoal

A grande extensão de belas praias atrai milhares de turistas todos os anos ao litoral Sul do Estado, principalmente na alta temporada do verão. Boa comida também não falta na região. É com o clima ameno e jeito interiorano que os comerciantes locais apostam em quitutes tradicionais, além de novidades, para agradar aos clientes e alavancarem as vendas.

Em Marataízes, quem sorri com a temporada de praias cheias de turistas é o diretor administrativo Breno Heleno Viana, à frente da Padaria Nil Regi. Com a chegada de turistas no verão, o negócio fatura bem mais. A padaria começou com meu pai, há 28 anos. Hoje, eu estou no comando do negócio, conta Breno, um dos personagens da quarta reportagem da série Os reis do verão, que traz empreendedores de sucesso dos principais balneários capixabas.

Localizada no bairro Ilmenita, a padaria chega a vender até 30 mil pães franceses por dia no verão. As fornadas, com 600 pães cada, saem a toda hora. Porém, nos finais de semana, a produção precisa ser triplicada. Em janeiro, para se ter ideia, chegamos a usar mil sacos de 25 quilos cada de trigo, destaca Breno.

DIVERSIFICAÇÃO

O quilo do pão é vendido a R$ 11,98, uma média de R$ 0,58 por unidade. Breno ressalta, porém, que o cliente vai ao estabelecimento atrás não apenas do tradicional pão francês. O consumidor também busca variedade, como bolos, sanduíches naturais, doces e, atualmente, até caldos de mocotó, pela égua, vaca atolada e feijão. Sai o dia todo, afirma.

Renan e Leonardo: gerente e dono de restaurante Crédito: Arquivo Pessoal

Já na Praia da Costa Azul, em Iriri, balneário de Anchieta, um dos pontos mais tradicionais do município é o Restaurante do Português. O local serve refeições e porções diversas, mas o maior volume de pedidos vem dos pastéis: são mais de 300 unidades por dia no verão. Fartos de recheio e com a massa fresca e leve, eles são carro-chefe do local há 50 anos.

O quitute, que é tamanho família, se tornou referência para turistas que buscam o sabor dos famosos pastéis. É o que conta Leonardo das Neves Abrantes, filho do fundador, Manoel Abrantes.

Para Leonardo, que está em sua segunda geração do negócio familiar, a tradição é um dos segredos do sucesso. Outro segredo está no carinho do preparo. A massa é uma receita da família e tem cliente que até duvida, achando que é assado, de tão sequinha. O atendimento também é diferente, para cativar os clientes, conta. O restaurante é administrado por Renan Menon, 21 anos.

E a receita do português Manoel caiu no gosto do povo. Segundo Leonardo, a venda cresce dez vezes na alta temporada. O salgado é encontrado em duas versões e com diversos sabores. A porção com seis unidades menores sai por R$ 15, enquanto o tradicional, conhecido por valer por uma refeição, varia de R$ 12 a R$ 15.

A produção é alta. Para fazer o quitute mais pedido num dia de domingo, por exemplo, o restaurante chega a usar 40 kg de farinha de trigo, 20 kg de camarão e 10 kg de queijo.

TODOS OS GOSTOS

Quem passa pela Rodovia do Sol, em Piúma, também pode apreciar outra delícia feita pela paraibana Miriam Ribeiro, 35 anos, e sua família. O carro-chefe da Casa Verde é a pamonha, mas no local também são vendidos papa, bolo, suco, sacolé e picolé. Tudo feito de milho!

Miriam possui um negócio semelhante lá em sua terra natal, mas montou o comércio em Piúma assim que chegou da Paraíba, há três anos. A pamonha tradicional é vendida a R$ 5,50, e a recheada, R$ 7,50. Na baixa temporada, são fabricadas 250 unidades diárias, mas durante o verão a produção dobra.

Miriam (2ª à esquerda) montou uma pamonharia e trabalha com toda a família Crédito: Arquivo Pessoal