Verão no ES: comerciante comemora venda de 30 mil pães por dia

A grande extensão de belas praias atrai milhares de turistas todos os anos ao litoral Sul do Estado, principalmente na alta temporada do verão. Boa comida também não falta na região. É com o clima ameno e jeito interiorano que os comerciantes locais apostam em quitutes tradicionais, além de novidades, para agradar aos clientes e alavancarem as vendas.
Em Marataízes, quem sorri com a temporada de praias cheias de turistas é o diretor administrativo Breno Heleno Viana, à frente da Padaria Nil Regi. Com a chegada de turistas no verão, o negócio fatura bem mais. A padaria começou com meu pai, há 28 anos. Hoje, eu estou no comando do negócio, conta Breno, um dos personagens da quarta reportagem da série Os reis do verão, que traz empreendedores de sucesso dos principais balneários capixabas.
Localizada no bairro Ilmenita, a padaria chega a vender até 30 mil pães franceses por dia no verão. As fornadas, com 600 pães cada, saem a toda hora. Porém, nos finais de semana, a produção precisa ser triplicada. Em janeiro, para se ter ideia, chegamos a usar mil sacos de 25 quilos cada de trigo, destaca Breno.
DIVERSIFICAÇÃO
O quilo do pão é vendido a R$ 11,98, uma média de R$ 0,58 por unidade. Breno ressalta, porém, que o cliente vai ao estabelecimento atrás não apenas do tradicional pão francês. O consumidor também busca variedade, como bolos, sanduíches naturais, doces e, atualmente, até caldos de mocotó, pela égua, vaca atolada e feijão. Sai o dia todo, afirma.
Já na Praia da Costa Azul, em Iriri, balneário de Anchieta, um dos pontos mais tradicionais do município é o Restaurante do Português. O local serve refeições e porções diversas, mas o maior volume de pedidos vem dos pastéis: são mais de 300 unidades por dia no verão. Fartos de recheio e com a massa fresca e leve, eles são carro-chefe do local há 50 anos.
O quitute, que é tamanho família, se tornou referência para turistas que buscam o sabor dos famosos pastéis. É o que conta Leonardo das Neves Abrantes, filho do fundador, Manoel Abrantes.
Para Leonardo, que está em sua segunda geração do negócio familiar, a tradição é um dos segredos do sucesso. Outro segredo está no carinho do preparo. A massa é uma receita da família e tem cliente que até duvida, achando que é assado, de tão sequinha. O atendimento também é diferente, para cativar os clientes, conta. O restaurante é administrado por Renan Menon, 21 anos.
E a receita do português Manoel caiu no gosto do povo. Segundo Leonardo, a venda cresce dez vezes na alta temporada. O salgado é encontrado em duas versões e com diversos sabores. A porção com seis unidades menores sai por R$ 15, enquanto o tradicional, conhecido por valer por uma refeição, varia de R$ 12 a R$ 15.
A produção é alta. Para fazer o quitute mais pedido num dia de domingo, por exemplo, o restaurante chega a usar 40 kg de farinha de trigo, 20 kg de camarão e 10 kg de queijo.
TODOS OS GOSTOS
Quem passa pela Rodovia do Sol, em Piúma, também pode apreciar outra delícia feita pela paraibana Miriam Ribeiro, 35 anos, e sua família. O carro-chefe da Casa Verde é a pamonha, mas no local também são vendidos papa, bolo, suco, sacolé e picolé. Tudo feito de milho!
Miriam possui um negócio semelhante lá em sua terra natal, mas montou o comércio em Piúma assim que chegou da Paraíba, há três anos. A pamonha tradicional é vendida a R$ 5,50, e a recheada, R$ 7,50. Na baixa temporada, são fabricadas 250 unidades diárias, mas durante o verão a produção dobra.
A variação dos recheios - ao todo são sete - encanta quem experimenta. Tem opção de carne seca, bacon, bacalhau e queijo com goiabada e coco. A de carne seca tem mais saída. Tem cliente que vem de Campos, no Rio, só para comer pamonha, diz. Seis pessoas da família trabalham no local. O segredo é trabalhar em família com amor e fazer os produtos como se fossem para quem a gente ama. Sempre falo isso e dá certo. A pamonharia fica no bairro Monte Aghá 2.