Venezuela corta três zeros da moeda

Nicolás Maduro Crédito: Reprodução

O presidente venezuelano Nicolas Maduro anunciou nesta quinta-feira à noite uma mudança no padrão monetário do país. O bolívar, moeda local, terá três zeros cortados. A atual cédula de maior valor, 100 mil bolívares, vai se converter assim em 100 bolívares.

A mudança  parecida com as que o Brasil adotou em seus anos de hiperinflação, na década de 1980  entrará em vigor no dia 4 de junho.

A decisão reflete o colapso do bolívar, cujo valor caiu 99,99% frente ao dólar desde que Maduro assumiu o poder, em abril de 2013. O país mantém um regime de câmbio fixo. Mas, no mercado negro, a quantidade de bolívares que poderia ser comprada com US$ 100 em 2013 hoje vale apenas um centavo de dólar.