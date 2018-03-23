Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudança

Venezuela corta três zeros da moeda

Decisão reflete o colapso do bolívar, que caiu 99,99% em 5 anos

Publicado em 23 de Março de 2018 às 14:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 14:14
Nicolás Maduro Crédito: Reprodução
O presidente venezuelano Nicolas Maduro anunciou nesta quinta-feira à noite uma mudança no padrão monetário do país. O bolívar, moeda local, terá três zeros cortados. A atual cédula de maior valor, 100 mil bolívares, vai se converter assim em 100 bolívares.
A mudança  parecida com as que o Brasil adotou em seus anos de hiperinflação, na década de 1980  entrará em vigor no dia 4 de junho.
A decisão reflete o colapso do bolívar, cujo valor caiu 99,99% frente ao dólar desde que Maduro assumiu o poder, em abril de 2013. O país mantém um regime de câmbio fixo. Mas, no mercado negro, a quantidade de bolívares que poderia ser comprada com US$ 100 em 2013 hoje vale apenas um centavo de dólar.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados