Vendas no varejo sobem 3,8% no trimestre, aponta IBGE

O calendário teve efeito importante nos resultados do varejo em abril, já que a Páscoa ocorreu este ano em março Crédito: Reprodução/Pixabay

As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 0,3% em março, em relação ao mês anterior, informou nesta sexta-feira, 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a gerente da pesquisa do IBGE, Isabella Nunes Pereira, ajudam a explicar essa situação o grande número de desempregados, que segundo a Pnad Contínua de março, chegava a 13,7 milhões de pessoas, e a redução dos empregos com carteira assinada.

Os empregos formais preservam ao trabalhador o acesso ao financiamento, ou seja, o acesso ao crédito para a compra de móveis e eletrodomésticos, explicou por meio de nota.

Os economistas avaliam que, assim como a atividade em geral, o varejo mostrou desempenho aquém do esperado pelo mercado no primeiro trimestre do ano. "O mercado de trabalho ainda está bastante restritivo", argumenta a analista Isabela Tavares, da Tendências Consultoria Integrada, ao citar os motivos que impedem uma reação mais forte da atividade.