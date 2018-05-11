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Crescimento

Vendas no varejo sobem 3,8% no trimestre, aponta IBGE

As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 0,3% em março, em relação a fevereiro, informou nesta sexta-feira, 11, o IBGE
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 12:30

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 12:30

O calendário teve efeito importante nos resultados do varejo em abril, já que a Páscoa ocorreu este ano em março Crédito: Reprodução/Pixabay
As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 0,3% em março, em relação ao mês anterior, informou nesta sexta-feira, 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo a gerente da pesquisa do IBGE, Isabella Nunes Pereira, ajudam a explicar essa situação o grande número de desempregados, que segundo a Pnad Contínua de março, chegava a 13,7 milhões de pessoas, e a redução dos empregos com carteira assinada.
Os empregos formais preservam ao trabalhador o acesso ao financiamento, ou seja, o acesso ao crédito para a compra de móveis e eletrodomésticos, explicou por meio de nota.
Os economistas avaliam que, assim como a atividade em geral, o varejo mostrou desempenho aquém do esperado pelo mercado no primeiro trimestre do ano. "O mercado de trabalho ainda está bastante restritivo", argumenta a analista Isabela Tavares, da Tendências Consultoria Integrada, ao citar os motivos que impedem uma reação mais forte da atividade.
Mas, para o resultado melhor no trimestre, o economista Alejandro Padron, da 4E Consultoria, aponta a contribuição do setor de supermercados, assim como o de móveis e eletrodomésticos, que vêm tendo bom desempenho nesse começo de ano. Juntos, os dois segmentos representam, segundo ele, mais de 40% da PMC restrita.

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