Vendas no varejo da zona do euro sobem 0,9% em fevereiro

As vendas no varejo da zona do euro subiram 0,9% em fevereiro ante janeiro, segundo dados publicados hoje pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam leve alta de 0,1% nas vendas, mas também é anterior ao impacto da pandemia de coronavírus na economia do bloco.
Na comparação anual, as vendas do setor varejista da zona do euro cresceram 3% em fevereiro.
A Eurostat também revisou os números de vendas de janeiro, para avanço mensal de 0,7% e acréscimo anual de 2,2%.