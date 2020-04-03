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Resultado

Vendas no varejo da zona do euro sobem 0,9% em fevereiro

O resultado veio bem acima da expectativa de analistas que previam leve alta de 0,1% nas vendas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 07:35

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 07:35

supermercado
Vendas no varejo sobem Crédito: Divulgação
As vendas no varejo da zona do euro subiram 0,9% em fevereiro ante janeiro, segundo dados publicados hoje pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam leve alta de 0,1% nas vendas, mas também é anterior ao impacto da pandemia de coronavírus na economia do bloco.
Na comparação anual, as vendas do setor varejista da zona do euro cresceram 3% em fevereiro.
A Eurostat também revisou os números de vendas de janeiro, para avanço mensal de 0,7% e acréscimo anual de 2,2%. 

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