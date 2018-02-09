Vendas no varejo crescem 4% em 2017, aponta o IBGE

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As vendas do comércio varejista ampliado acumularam alta de 4,0% no ano de 2017, informou nesta sexta-feira, 9, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou acima da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que era de 3,90%.

Na comparação com dezembro de 2016, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 6,4% em dezembro de 2017. Nesse confronto, as projeções variavam de uma expansão de 3,00% a 8,75%, com mediana positiva de 5,70%.