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Vendas no varejo crescem 4% em 2017, aponta o IBGE

Na comparação com dezembro de 2016, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 6,4% em dezembro de 2017
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 12:30

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 12:30

- Crédito: Reprodução/Web
As vendas do comércio varejista ampliado acumularam alta de 4,0% no ano de 2017, informou nesta sexta-feira, 9, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou acima da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que era de 3,90%.
Na comparação com dezembro de 2016, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 6,4% em dezembro de 2017. Nesse confronto, as projeções variavam de uma expansão de 3,00% a 8,75%, com mediana positiva de 5,70%.
No conceito ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas do varejo caíram 0,80% em dezembro de 2017 ante novembro, na série com ajuste sazonal. O resultado veio melhor que a mediana das estimativas dos analistas , negativa em 1,05%, e dentro do intervalo das previsões, de recuo de 3,4% a avanço de 0,13%.

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