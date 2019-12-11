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Crescimento

Vendas do varejo sobem 0,1% em outubro ante setembro, revela IBGE

Os especialistas esperavam desde uma queda de 0,6% a um avanço de 1,3%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 11:25

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 11:25

Loja de varejo Crédito: Pixabay
As vendas do comércio varejista subiram 0,1% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira, 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado coincidiu com a mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, positiva em 0,1%. Eles esperavam desde uma queda de 0,6% a um avanço de 1,3%.
Na comparação com outubro de 2018, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 4,2% em outubro de 2019. Nesse confronto, as projeções iam de uma elevação de 2,1% a 5,6%, com mediana de 3,8%.

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As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 1,6% no ano. No acumulado em 12 meses, houve avanço de 1,8%.
Já as vendas do comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, subiram 0,8% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal. O resultado veio exatamente no teto das estimativas dos analistas, que esperavam desde um recuo de 0,2% a alta de 0,8%, com mediana positiva de 0,2%.
Na comparação com outubro de 2018, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 5,6% em outubro de 2019. Nesse confronto, as projeções variavam de uma expansão de 2,3% a 5,5%, com mediana positiva de 4,1%.
As vendas do comércio varejista ampliado acumularam alta de 3,8% no ano, segundo o IBGE. Em 12 meses, o resultado foi de avanço também de 3,8%.

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