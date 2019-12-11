Vendas do varejo sobem 0,1% em outubro ante setembro, revela IBGE

Loja de varejo Crédito: Pixabay

As vendas do comércio varejista subiram 0,1% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira, 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) . O resultado coincidiu com a mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, positiva em 0,1%. Eles esperavam desde uma queda de 0,6% a um avanço de 1,3%.

Na comparação com outubro de 2018, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 4,2% em outubro de 2019. Nesse confronto, as projeções iam de uma elevação de 2,1% a 5,6%, com mediana de 3,8%.

As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 1,6% no ano. No acumulado em 12 meses, houve avanço de 1,8%.

Já as vendas do comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, subiram 0,8% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal. O resultado veio exatamente no teto das estimativas dos analistas, que esperavam desde um recuo de 0,2% a alta de 0,8%, com mediana positiva de 0,2%.

Na comparação com outubro de 2018, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 5,6% em outubro de 2019. Nesse confronto, as projeções variavam de uma expansão de 2,3% a 5,5%, com mediana positiva de 4,1%.