Vendas do varejo caem 0,2% em fevereiro

O volume de vendas do comércio varejista nacional recuou 0,2% de janeiro para fevereiro, na série com ajuste sazonal, após um avanço de 0,8% de dezembro para janeiro, conforme dados divulgados pelo IBGE. A média trimestral, porém, parmaneceu estável.

Na série sem ajuste sazonal, o setor cresceu 1,3% em relação a fevereiro de 2017. Foi a 11ª taxa positiva seguida, embora a menos acentuada. Com isso, o varejo acumulou alta de 2,3% no ano. O acumulado nos últimos doze meses cresceu 2,8%, mantendo a recuperação em curso desde outubro de 2016.