Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segundo IBGE

Vendas do varejo caem 0,2% em fevereiro

No acumulado dos 12 meses, o setor avançou 2,8%

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 13:28
O volume de vendas do comércio varejista nacional recuou 0,2% de janeiro para fevereiro, na série com ajuste sazonal, após um avanço de 0,8% de dezembro para janeiro, conforme dados divulgados pelo IBGE. A média trimestral, porém, parmaneceu estável.
Na série sem ajuste sazonal, o setor cresceu 1,3% em relação a fevereiro de 2017. Foi a 11ª taxa positiva seguida, embora a menos acentuada. Com isso, o varejo acumulou alta de 2,3% no ano. O acumulado nos últimos doze meses cresceu 2,8%, mantendo a recuperação em curso desde outubro de 2016.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados