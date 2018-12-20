Vendas do Tesouro Direto têm segundo melhor novembro da história

Vendas do Tesouro Direto Crédito: Reprodução/Pixabay

A venda de títulos públicos a pessoas físicas somou R$ 1,744 bilhão em novembro, informou nesta quinta-feira (20) o Tesouro Nacional . O valor vendido por meio do programa Tesouro Direto é o segundo melhor da história para o mês, só sendo superado por novembro de 2016 (R$ 1,840 bilhão).

Pela primeira vez, o volume de investidores ativos ultrapassou 750 mil, atingindo a marca de 752.094 pessoas. Apenas no mês passado, 28.001 participantes passaram a investir em títulos públicos. O número de investidores cadastrados  ativos e não ativos  totalizou 2.972.184 pessoas.

Em terceiro, ficaram os títulos prefixados (com juros definidos antecipadamente), que responderam por 18% das vendas. Os investimentos de menor valor continuaram a liderar a preferência dos aplicadores. As vendas abaixo de R$ 1 mil concentraram 63,6% do volume aplicado no mês. Essa foi a maior participação da história dessa faixa de valores nas vendas totais.

Com o resultado de novembro, o estoque de títulos públicos aplicados no Tesouro Direto subiu 1,54% em relação a outubro, alcançando R$ 53,2 bilhões. Isso ocorreu porque, no mês passado, o Tesouro resgatou R$ 1,268 bilhão. A variação do estoque representa a diferença entre as vendas e os resgates, mais o reconhecimento dos juros que incidem sobre os títulos.

O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2002 para popularizar esse tipo de aplicação e permitir que pessoas físicas possam adquirir títulos públicos diretamente do Tesouro, via internet, sem intermediação de agentes financeiros. O aplicador só tem de pagar uma taxa à corretora responsável pela custódia dos títulos. Mais informações podem ser obtidas no site do Tesouro Direto.