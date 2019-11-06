Venda do Chevrolet Onix Plus 2020 está suspensa por risco de incêndio

Onix Plus 2020 Crédito: Chevrolet | Divulgação

Estadão - Após dois casos de incêndios espontâneos darem perda total em duas unidades do novo Chevrolet Onix Plus 2020, a General Motors emitiu um comunicado para as concessionárias suspenderem as vendas do modelo. No documento, há uma sinalização de recall para corrigir o problema.

Haverá uma atualização do software de gerenciamento do motor, que pode falhar em condições de temperatura, umidade e pressão específicas. Com risco de danos ao motor e potencial incêndio. Caso o veículo esteja com este risco, um alerta visual será dado no painel de instrumentos, com o acendimento da luz de injeção.

Se a comunicação de recall se consolidar, todas as unidades do sedã, que é o mais vendido do País no em outubro, com 7.140 unidades, serão convocadas para corrigir o problema.

A GM se posicionou sobre o caso. Leia na íntegra:

A General Motors tem como prioridade a segurança dos seus clientes. Por isso, informa que está prontamente convocando os proprietários do Onix Plus modelo 2020 entregues até então para atualização do software de gerenciamento do motor.

Em condições muito especificas e combinadas de pressão atmosférica, temperatura ambiente, umidade relativa do ar e composição do combustível o software de gerenciamento do motor pode, eventualmente, apresentar falha, com risco de danos ao motor e potencial incêndio, como no caso ocorrido na região Nordeste. Esta condição é precedida de um alerta visual no painel de instrumentos  a luz indicadora de funcionamento incorreto, referente ao motor, acende.

Os proprietários dos modelos envolvidos serão chamados a comparecer a uma concessionária Chevrolet para realizar de forma gratuita o serviço.

Destacamos que o incidente anterior, ocorrido no pátio da fábrica de Gravataí em setembro, foi um caso isolado provocado por um fator que não tinha relação com o projeto do veículo.

Ainda segundo a GM, um veículo reserva será alugado para o proprietário do Onix Plus até que o procedimento de atualização do software em seu veículo seja efetuado.

OUTRO CASO DE INCÊNDIO

Fiat Tipo. A mangueira de fluido do sistema da direção hidráulica ficava muito perto do motor. Com o aumento da temperatura, o tubo se rompia e o vazamento do líquido podia dar início ao incêndio. Um dos casos mais emblemáticos do Brasil de incêndio em carro envolveu o. A mangueira de fluido do sistema da direção hidráulica ficava muito perto do motor. Com o aumento da temperatura, o tubo se rompia e o vazamento do líquido podia dar início ao incêndio.

Houve tantos casos que os consumidores prejudicados até criaram uma associação, a Avitipo. O nome do grupo é Associação de Consumidores de Automóveis e Vítimas de Incêndio do Tipo.