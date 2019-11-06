Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Venda do Chevrolet Onix Plus 2020 está suspensa por risco de incêndio
Alerta!

Venda do Chevrolet Onix Plus 2020 está suspensa por risco de incêndio

Caso o veículo esteja com este risco, um alerta visual será dado no painel de instrumentos, com o acendimento da luz de injeção.  Todas as unidades do sedã podem ser convocadas para corrigir o problema
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 17:19

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 17:19

Onix Plus 2020 Crédito: Chevrolet | Divulgação
Estadão - Após dois casos de incêndios espontâneos darem perda total em duas unidades do novo Chevrolet Onix Plus 2020, a General Motors emitiu um comunicado para as concessionárias suspenderem as vendas do modelo. No documento, há uma sinalização de recall para corrigir o problema.
Haverá uma atualização do software de gerenciamento do motor, que pode falhar em condições de temperatura, umidade e pressão específicas. Com risco de danos ao motor e potencial incêndio. Caso o veículo esteja com este risco, um alerta visual será dado no painel de instrumentos, com o acendimento da luz de injeção.
Se a comunicação de recall se consolidar, todas as unidades do sedã, que é o mais vendido do País no em outubro, com 7.140 unidades, serão convocadas para corrigir o problema.
A GM se posicionou sobre o caso. Leia na íntegra: 

Veja Também

Sobrevivente de tragédia em Camburi perdeu o pai em acidente de carro

Carro pega fogo em avenida na Serra

A General Motors tem como prioridade a segurança dos seus clientes. Por isso, informa que está prontamente convocando os proprietários do Onix Plus modelo 2020 entregues até então para atualização do software de gerenciamento do motor.
Em condições muito especificas e combinadas de pressão atmosférica, temperatura ambiente, umidade relativa do ar e composição do combustível o software de gerenciamento do motor pode, eventualmente, apresentar falha, com risco de danos ao motor e potencial incêndio, como no caso ocorrido na região Nordeste. Esta condição é precedida de um alerta visual no painel de instrumentos  a luz indicadora de funcionamento incorreto, referente ao motor, acende.
Os proprietários dos modelos envolvidos serão chamados a comparecer a uma concessionária Chevrolet para realizar de forma gratuita o serviço.
Destacamos que o incidente anterior, ocorrido no pátio da fábrica de Gravataí em setembro, foi um caso isolado provocado por um fator que não tinha relação com o projeto do veículo.
Ainda segundo a GM, um veículo reserva será alugado para o proprietário do Onix Plus até que o procedimento de atualização do software em seu veículo seja efetuado.

OUTRO CASO DE INCÊNDIO

Um dos casos mais emblemáticos do Brasil de incêndio em carro envolveu o Fiat Tipo. A mangueira de fluido do sistema da direção hidráulica ficava muito perto do motor. Com o aumento da temperatura, o tubo se rompia e o vazamento do líquido podia dar início ao incêndio.
Houve tantos casos que os consumidores prejudicados até criaram uma associação, a Avitipo. O nome do grupo é Associação de Consumidores de Automóveis e Vítimas de Incêndio do Tipo.
Em março de 2019, após 23 anos, a justiça finalmente deu ganho de causa aos donos de Tipo incendiados. Uma associação que foi criada, a Avitipo, entrou na justiça com uma ação civil pública no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados