Venda da Arcelor Cariacica pode gerar mais negócios e empregos

A potencial venda da ArcelorMittal Cariacica como parte das condições para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar a compra da Votorantim Siderúrgica pelo grupo ArcelorMittal pode não representar uma ameaça para a economia capixaba como se imagina em um primeiro momento.
A transação do ativo, onde são produzidos vários tipos de aços longos, destinados especialmente à construção civil, pode significar uma oportunidade de negócios para a cadeia de fornecedores de bens e serviços e até mesmo ampliar a geração de empregos na planta industrial, conforme A GAZETA apurou junto a fontes de mercado.
Para analistas, que preferiram manter o anonimato, a venda da unidade para uma nova siderúrgica tende a ajudar a diversificar os clientes dos fornecedores do Espírito Santo. A entrada de um novo player pode abrir portas para empresas capixabas fornecerem para uma companhia em que elas ainda não têm negócios.
Outro ponto favorável é a criação de postos de trabalho. A justificativa dada por um especialista é que como a base da planta de Cariacica, a antiga Belgo-Mineira, fica em Minas Gerais, muitas operações são realizadas a partir de lá. Por ser um grupo de muitas sinergias, a Arcelor utiliza vários profissionais e realiza procedimentos de Belo Horizonte. Por isso, pelas experiências que tenho, acredito que a compra pode até gerar mais empregos.
Essa mesma fonte ponderou que as mudanças de quadro de pessoal não deverão ser drásticas caso a venda do negócio se concretize. O corpo de trabalhadores da Arcelor é muito bom, e deve ser mantido. A mudança provável de acontecer é na esfera da diretoria, processo natural nesses casos. Mas claro que o desfecho disso vai depender muito de quem será o comprador, avaliou, ao citar a importância da planta industrial para o município de Cariacica como gerador de renda, impostos e empregos.
Um representante da construção civil, setor muito ligado às operações da Arcelor, também não vê implicações negativas sobre uma futura negociação. Para ele, o mercado de aços longos está espalhado pelo país. Consumimos de todas as origens. O mercado é aberto e livre para preços e ofertas.
Sigilo
Sobre a venda dos ativos e possíveis compradores, o CEO da ArcelorMittal Aços Planos América do Sul, Benjamin Baptista Filho, disse ontem durante coletiva de imprensa sobre a instalação de um filtro para redução de poluentes , que esses temas estão sendo discutidos, mas em sigilo.
Ele mencionou apenas que não acredita na possibilidade de a unidade em Cariacica ser fechada, mas que a venda é uma alternativa que vem sendo estudada.
Para um analista, as chances da Arcelor vender a planta de Cariacica é grande, já que ela é uma das com menor rentabilidade do grupo, segundo a fonte. Além disso, entre as unidades da empresa, ela é que tem mais deficiência na obtenção de sucata, matéria-prima para a produção dos aços longos.
Acompanhamento
No mesmo evento da coletiva, o governador do Estado, Paulo Hartung, após ser questionado se a venda da unidade o preocupa, confirmou que sim. Claro. Estou atento a todas as questões do desenvolvimento do Estado. Nós queremos manter as empresas que temos, pontuou, após citar que em breve terá uma agenda com representantes da siderúrgica para tratar do tema.
O secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo, complementou dizendo que o governo vai acompanhar o processo com objetivo de garantir a atividade econômica e os empregos.
SAIBA MAIS
Decisão do Cade
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra da Votorantim Siderúrgica pelo grupo ArcelorMittal, mas com ressalvas.
Venda de ativos
A aprovação do Cade foi condicionada à assinatura de um acordo que prevê a venda de dois pacotes de ativos. Foram incluídos nove mercados em que o conselho identificou que a fusão geraria concentração muito alta.
Pacote 1
Um primeiro pacote prevê a venda de ativos para a produção de vergalhões, telas eletrosoldadas, perfis leves, perfis médios, arames recozidos, barra MBQ e CA-60.
Pacote 2
Um segundo pacote contemplará treliças e fio-máquina. Os pacotes terão que ser vendidos a compradores diferentes.
Unidades à venda
As vendas incluem unidades hoje da ArcelorMittal em Cariacica (ES), Itaúna (MG) e outras duas em local não divulgado.