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Venda da Arcelor Cariacica pode gerar mais negócios e empregos

Unidade está na lista de ativos que a siderúrgica pode se desfazer para adquirir a Votorantim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 02:43

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 02:43

Unidade da ArcelorMittal Cariacica é responsável pela produção de aço Crédito: Arquivo
A potencial venda da ArcelorMittal Cariacica  como parte das condições para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar a compra da Votorantim Siderúrgica pelo grupo ArcelorMittal  pode não representar uma ameaça para a economia capixaba como se imagina em um primeiro momento.
A transação do ativo, onde são produzidos vários tipos de aços longos, destinados especialmente à construção civil, pode significar uma oportunidade de negócios para a cadeia de fornecedores de bens e serviços e até mesmo ampliar a geração de empregos na planta industrial, conforme A GAZETA apurou junto a fontes de mercado.
Para analistas, que preferiram manter o anonimato, a venda da unidade para uma nova siderúrgica tende a ajudar a diversificar os clientes dos fornecedores do Espírito Santo. A entrada de um novo player pode abrir portas para empresas capixabas fornecerem para uma companhia em que elas ainda não têm negócios.
Outro ponto favorável é a criação de postos de trabalho. A justificativa dada por um especialista é que como a base da planta de Cariacica, a antiga Belgo-Mineira, fica em Minas Gerais, muitas operações são realizadas a partir de lá. Por ser um grupo de muitas sinergias, a Arcelor utiliza vários profissionais e realiza procedimentos de Belo Horizonte. Por isso, pelas experiências que tenho, acredito que a compra pode até gerar mais empregos.
Essa mesma fonte ponderou que as mudanças de quadro de pessoal não deverão ser drásticas caso a venda do negócio se concretize. O corpo de trabalhadores da Arcelor é muito bom, e deve ser mantido. A mudança provável de acontecer é na esfera da diretoria, processo natural nesses casos. Mas claro que o desfecho disso vai depender muito de quem será o comprador, avaliou, ao citar a importância da planta industrial para o município de Cariacica como gerador de renda, impostos e empregos.
Um representante da construção civil, setor muito ligado às operações da Arcelor, também não vê implicações negativas sobre uma futura negociação. Para ele, o mercado de aços longos está espalhado pelo país. Consumimos de todas as origens. O mercado é aberto e livre para preços e ofertas.
Sigilo
Sobre a venda dos ativos e possíveis compradores, o CEO da ArcelorMittal Aços Planos América do Sul, Benjamin Baptista Filho, disse ontem  durante coletiva de imprensa sobre a instalação de um filtro para redução de poluentes , que esses temas estão sendo discutidos, mas em sigilo.
Ele mencionou apenas que não acredita na possibilidade de a unidade em Cariacica ser fechada, mas que a venda é uma alternativa que vem sendo estudada.
Para um analista, as chances da Arcelor vender a planta de Cariacica é grande, já que ela é uma das com menor rentabilidade do grupo, segundo a fonte. Além disso, entre as unidades da empresa, ela é que tem mais deficiência na obtenção de sucata, matéria-prima para a produção dos aços longos.
Acompanhamento
No mesmo evento da coletiva, o governador do Estado, Paulo Hartung, após ser questionado se a venda da unidade o preocupa, confirmou que sim. Claro. Estou atento a todas as questões do desenvolvimento do Estado. Nós queremos manter as empresas que temos, pontuou, após citar que em breve terá uma agenda com representantes da siderúrgica para tratar do tema.
O secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo, complementou dizendo que o governo vai acompanhar o processo com objetivo de garantir a atividade econômica e os empregos.
SAIBA MAIS
Decisão do Cade
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra da Votorantim Siderúrgica pelo grupo ArcelorMittal, mas com ressalvas.
Venda de ativos
A aprovação do Cade foi condicionada à assinatura de um acordo que prevê a venda de dois pacotes de ativos. Foram incluídos nove mercados em que o conselho identificou que a fusão geraria concentração muito alta.
Pacote 1
Um primeiro pacote prevê a venda de ativos para a produção de vergalhões, telas eletrosoldadas, perfis leves, perfis médios, arames recozidos, barra MBQ e CA-60.
Pacote 2
Um segundo pacote contemplará treliças e fio-máquina. Os pacotes terão que ser vendidos a compradores diferentes.
Unidades à venda
As vendas incluem unidades hoje da ArcelorMittal em Cariacica (ES), Itaúna (MG) e outras duas em local não divulgado.

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