Veja os supermercados que vão abrir aos domingos na Grande Vitória

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A partir do próximo domingo, dia 25, os supermercados do Espírito Santo poderão voltar a abrir . Na tarde desta quinta-feira (22), o Sindicato dos Empregados do Comércio (Sindicomerciários) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos do Espírito Santo (Fecomércio) assinaram a nova convenção coletiva da categoria que permite o funcionamento facultativo do setor.

Segundo a convenção 2018-2019, o trabalho nos feriados fica autorizado com exceção dos dias 25 de dezembro de 2018, 1º de janeiro e 1º de maio do próximo ano.

O presidente do Sindicomerciários, Rodrigo Rocha, lembra que os supermercados poderão funcionar em horário especial aos domingos e feriados, das 8 às 18 horas. Já os shoppings terão funcionamento liberado das 13 às 22 horas, e os centros comerciais, das 9 as 20 horas.

LISTA DE SUPERMERCADOS QUE VÃO ABRIR

Calvi

Já está abrindo aos domingos e vai continuar a funcionar neste dia. O horário será das 8 às 14 horas. Mas os horários para os próximos meses, no entanto, ainda será avaliado pela gestão do supermercado.

Carone

Vai abrir aos domingos a partir de dezembro, mas ainda não definiu quais serão as lojas e o horário de funcionamento delas.

São José

Vai abrir apenas em datas especiais, como véspera do Natal e Ano Novo. Nos demais domingos, não vai funcionar. Mas está analisando abrir algumas lojas, aos domingos, durante o verão.

OK Supermercado

Vai funcionar aos domingos do mês de dezembro, nos dias 2, 9, 16, 23 e 30. Já em relação ao próximo ano, o Grupo OK ainda vai decidir se continua ou não com a abertura das lojas aos domingos.

Extrabom

A rede abrirá algumas lojas a partir do próximo dia 2 de dezembro. No entanto, as unidades escolhidas, bem como o horário de atendimento, entre outros detalhes, ainda estão em estudo pela empresa.

Carrefour

Está avaliando a alternativa de abertura aos domingos.

Walmart

As lojas do Walmart no Espírito Santo passam a abrir aos domingos a partir deste final de semana.

REDES QUE AINDA NÃO DEFINIRAM

Rede Walmart e Sam's Club

Walmart e o Sam's Club informam que terão uma posição após receber a Convenção Coletiva assinada.

Epa Supermercados

A gerência do Supermercado Epa informa que a empresa ainda vai avaliar se abrirá aos domingos.

Supermercado Schowambach

O supermercado não irá abrir no próximo domingo (25). A gerência do Supermercado Schowambach informa que o assunto ainda será discutido.

Central de Compras

A rede disse que irá analisar a abertura dos supermercados.

Carrefour

Avalia a alternativa de abertura aos domingos.

Supermercado Canguru

Deve abrir, mas ainda vai conversar internamente para decidir a dinâmica de funcionamento das lojas.

Casa Grande

O supermercado Casa Grande disse que não irá comentar o tema.

NÃO ABERTURA

Perim