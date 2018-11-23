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Nova convenção

Veja os supermercados que vão abrir aos domingos na Grande Vitória

Convenção coletiva do setor garante abertura facultativa das lojas das 8 às 18h, incluindo feriados, à exceção dos dias 25 de dezembro, 1º de janeiro e 1º de maio

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 21:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 21:32
Crédito: Divulgação
A partir do próximo domingo, dia 25, os supermercados do Espírito Santo poderão voltar a abrir. Na tarde desta quinta-feira (22), o Sindicato dos Empregados do Comércio (Sindicomerciários) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos do Espírito Santo (Fecomércio) assinaram a nova convenção coletiva da categoria que permite o funcionamento facultativo do setor.
Segundo a convenção 2018-2019, o trabalho nos feriados fica autorizado com exceção dos dias 25 de dezembro de 2018, 1º de janeiro e 1º de maio do próximo ano.
O presidente do Sindicomerciários, Rodrigo Rocha, lembra que os supermercados poderão funcionar em horário especial aos domingos e feriados, das 8 às 18 horas. Já os shoppings terão funcionamento liberado das 13 às 22 horas, e os centros comerciais, das 9 as 20 horas.
LISTA DE SUPERMERCADOS QUE VÃO ABRIR
Calvi
Já está abrindo aos domingos e vai continuar a funcionar neste dia. O horário será das 8 às 14 horas. Mas os horários para os próximos meses, no entanto, ainda será avaliado pela gestão do supermercado. 
Carone
Vai abrir aos domingos a partir de dezembro, mas ainda não definiu quais serão as lojas e o horário de funcionamento delas. 
São José
Vai abrir apenas em datas especiais, como véspera do Natal e Ano Novo. Nos demais domingos, não vai  funcionar. Mas está analisando abrir algumas lojas, aos domingos, durante o verão.
OK Supermercado
Vai funcionar aos domingos do mês de dezembro, nos dias 2, 9, 16, 23 e 30. Já em relação ao próximo ano, o Grupo OK ainda vai decidir se continua ou não com a abertura das lojas aos domingos.
Extrabom
A rede abrirá algumas lojas a partir do próximo dia 2 de dezembro. No entanto, as unidades escolhidas, bem como o horário de atendimento, entre outros detalhes, ainda estão em estudo pela empresa. 
Carrefour
Está avaliando a alternativa de abertura aos domingos.
Walmart
As lojas do Walmart no Espírito Santo passam a abrir aos domingos a partir deste final de semana.
REDES QUE AINDA NÃO DEFINIRAM
Rede Walmart e Sam's Club
Walmart e o Sam's Club informam que terão uma posição após receber a Convenção Coletiva assinada.
Epa Supermercados
A gerência do Supermercado Epa informa que a empresa ainda vai avaliar se abrirá aos domingos.
Supermercado Schowambach 
O supermercado não irá abrir no próximo domingo (25). A gerência do Supermercado Schowambach informa que o assunto ainda será discutido.
Central de Compras
A rede disse que irá analisar a abertura dos supermercados.
Carrefour
Avalia a alternativa de abertura aos domingos.
Supermercado Canguru
Deve abrir, mas ainda vai conversar internamente para decidir a dinâmica de funcionamento das lojas. 
Casa Grande
O supermercado Casa Grande disse que não irá comentar o tema.
NÃO ABERTURA
Perim
Não há a intenção de abrir aos domingos, com exceção do domingo que antecede o Natal. 

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