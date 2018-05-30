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Greve dos caminhoneiros

'Vamos até o fim', diz manifestante no trevo de Viana

Caminhoneiros foram para o meio da rodovia e se ajoelharam na pista com as mãos na cabeça

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 17:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 17:17
Caminhoneiros se ajoelham na BR 101, em Viana Crédito: Rafael Silva
Os caminhoneiros que fazem uma mobilização no trevo de Viana, na BR 101, fizeram um ato simbólico no início da tarde desta quarta-feira (30). Eles foram para o meio da rodovia e se ajoelharam na pista com as mãos na cabeça. 
Um dos manifestantes afirmou que a categoria vai "até o fim" na paralisação que completou 10 dias nesta quarta. Um dos líderes nacionais da paralisação dos caminhoneiros, Wallace Landim, conhecido como Chorão, enviou um vídeo para os grevistas informando sobre a desmobilização nos pontos de protesto. No vídeo, segundo os caminhoneiros, Chorão pede para que os profissionais sigam com seus caminhões para Brasília.
Após o vídeo, os caminhoneiros passaram a deliberar o futuro na greve no Estado.
Com informações de Rafael Silva
PRF DIZ QUE, SE NECESSÁRIO, VAI USAR A FORÇA
Equipes da PRF irão intervir para que as rodovias não sejam interditadas Crédito: Ouvinte CBN/Humberto Martins
O superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), Wylis Lyra, afirmou, em entrevista ao ES TV 1ª edição, da TV Gazeta, nesta quarta-feira (30), que as pessoas responsáveis por atrapalhar a passagem dos caminhoneiros que querem voltar a trabalhar já foram identificadas. Segundo Wylis, equipes da PRF irão intervir para que as rodovias não sejam interditadas. "Se necessário, faremos prisões para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos", afirmou o superintendente.
Ainda de acordo com Lyra, a PRF pode agir de maneira mais enérgica para garantir o tráfego de caminhões nas rodovias que cortam o Estado. "Nossa equipe chega e faz o primeiro contato. Não havendo boa vontade, o uso da força será empregado".
Wylis Lyra ressaltou que pessoas que não são da categoria estão infiltradas nas manifestações. O superintende contou, ainda, que a PRF está trabalhando em conjunto com a Polícia Militar para permitir a passagem dos caminhoneiros que querem voltar a trabalhar e garantir a segurança dos mesmos.
 

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