Vale vai investir R$ 1,27 bilhão para reduzir emissão do pó preto no ES

Até 2023 a empresa pretende reduzir em 93% a emissão de poeira Crédito: Ricardo Medeiros | GZ | Arquivo

A Vale promete investir mais de um bilhão de reais nos próximos cinco anos para reduzir a emissão de pó preto no Estado. O investimento de R$ 1,27 bilhão, que também contempla ações para aprimorar a gestão hídrica na Unidade Tubarão, foi anunciado durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (06).

Até 2023 a empresa pretende reduzir em 93% a emissão de poeira. A Vale também promete investir em tecnologia e ações de controle de poeira para atingir o objetivo. Uma das ações prevê a aplicação de um produto à base de celulose (inédito no Brasil) nas pilhas de minério para ajudar a reduzir a emissão de pó preto.

"Com os investimentos feitos até hoje obtivemos as melhores tecnologias e garantimos que todo o sistema produtivo esteja equipado com controles ambientais de padrão internacional. Nosso compromisso é reduzir ao máximo as emissões", afirmou Luiz Eduardo Osório, diretor executivo de Sustentabilidade e relações Institucionais da empresa.

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