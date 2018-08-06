Vale vai investir R$ 1,27 bilhão para reduzir emissão do pó preto no ES

A Vale promete investir mais de um bilhão de reais nos próximos cinco anos para reduzir a emissão de pó preto no Estado. O investimento de R$ 1,27 bilhão, que também contempla ações para aprimorar a gestão hídrica na Unidade Tubarão, foi anunciado durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (06).
Até 2023 a empresa pretende reduzir em 93% a emissão de poeira. A Vale também promete investir em tecnologia e ações de controle de poeira para atingir o objetivo. Uma das ações prevê a aplicação de um produto à base de celulose (inédito no Brasil) nas pilhas de minério para ajudar a reduzir a emissão de pó preto.
"Com os investimentos feitos até hoje obtivemos as melhores tecnologias e garantimos que todo o sistema produtivo esteja equipado com controles ambientais de padrão internacional. Nosso compromisso é reduzir ao máximo as emissões", afirmou Luiz Eduardo Osório, diretor executivo de Sustentabilidade e relações Institucionais da empresa.
EMPREGO
A implantação dos novos projetos deve gerar cerca de 1.500 empregos diretos. Entre os serviços mais demandados estarão a fabricação de caldeiraria e estruturas metálicas, montagem eletromecânica e obras civis. As intervenções devem criar vagas para profissionais da áreas de mecânica, montagem, caldeiraria, soldagem, carpintaria, elétrica e outros.