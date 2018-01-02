Vale prevê concluir venda da Vale Fertilizantes este mês

A mineradora brasileira Vale confirmou que a conclusão da venda da Vale Fertilizantes para a americana Mosaic é esperada para data próxima a 8 de janeiro, disse a empresa em um comunicado ao mercado nesta terça-feira.

A Vale destacou que irá reter participação acionária no terminal portuário Tiplam, no sudeste do Brasil, que anteriormente estava incluída na transação, e receberá aproximadamente US$ 1,150 bilhão mais 34,2 milhões de ações da Mosaic, representando 8,9% do capital total da Mosaic, com a conclusão da transação.