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Comunicado

Vale prevê concluir venda da Vale Fertilizantes este mês

Negócio com empresa americana movimentará US$ 1,15 bilhão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 13:04

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 13:04

Vale Crédito: Reprodução/Web
A mineradora brasileira Vale confirmou que a conclusão da venda da Vale Fertilizantes para a americana Mosaic é esperada para data próxima a 8 de janeiro, disse a empresa em um comunicado ao mercado nesta terça-feira.
A Vale destacou que irá reter participação acionária no terminal portuário Tiplam, no sudeste do Brasil, que anteriormente estava incluída na transação, e receberá aproximadamente US$ 1,150 bilhão mais 34,2 milhões de ações da Mosaic, representando 8,9% do capital total da Mosaic, com a conclusão da transação.

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