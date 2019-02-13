Vale faz acordo com Prefeitura de Vitória e volta a operar

Após acordo com a Prefeitura de Vitória, a Vale vai retomar plenamente as atividades no Complexo de Tubarão, na capital. As informações são do colunista Lauro Jardim, do Globo. Na última quinta-feira (7), a mineradora foi multada em R$ 35 milhões e teve três áreas de suas operações interditadas por vazamento de resíduos no mar.

De acordo com o colunista, o acordo para retomada total das operações ocorreu na noite desta terça-feira (12). A mineradora assinou com a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória um Termo de Desinterdição Condicionado, garantindo o fim do vazamento que ocorreu em três bacias operadas pela empresa.

Por meio do documento assinado, a mineradora assegura que vai solucionar o problema de transbordo no mar, ampliará o tamanho do reservatório, e antecipará ações com o objetivo de impedir a emissão do pó preto no ar. Apesar do acordo de desinterdição, as penalidades estão mantidas.

O reflexo das interdições para o caixa da mineradora é a perda de uma receita diária de 3,7 milhões de dólares.

ENTENDA

Vale, com o despejo de resíduos no mar e a emissão de pó preto a partir de pátios da mineradora, levou a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) a interditar três áreas da empresa, no Complexo de Tubarão, na Capital. A companhia recebeu ainda duas multas que totalizam R$ 35 milhões. A poluição causada pela, com o despejo de resíduos no mar e a emissão de pó preto a partir de pátios da mineradora, levou a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) a interditar três áreas da empresa, no, na Capital. A companhia recebeu ainda duas multas que totalizam R$ 35 milhões.

De acordo com o laudo de interdição, estavam impedidos de operar por tempo indeterminado as seguintes áreas: o pátio de insumos próximo à lagoa 9; o sistema de produção gerador de efluentes líquidos para as bacias de sedimentação e reservação, denominadas BSR; além das vias de circulação que contribuem para o aumento dos sólidos suspensos.

MULTAS

Também foram aplicados à mineradora dois autos de infração. O primeiro deles, no valor de R$ 34.846.352,19, e o segundo no valor de R$ 310.692,07. Os dois documentos relatam que houve “desconformidade com a legislação vigente nos relatórios de monitoramento de efluentes líquidos de janeiro a setembro de 2018”.

O fato foi constatado, segundo é informado no documento, em relatórios técnicos da Semmam. É dito ainda que foram identificados nove resultados em desconformidade com a legislação, sendo três no primeiro trimestre e seis no segundo. “Tal situação representa iminente risco para a saúde e o meio ambiente em função da contínua poluição de elevado impacto ambiental”, é dito no documento.

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, informou que há meses os relatórios da mineradora apontam problemas na bacia de sedimentação e reservação. “Tem ocorrido transbordos de rejeitos e o material tem sido lançado no mar. O último deles, mais expressivo, ocorreu em dezembro. Temos aguardado a solução, que não veio”, relatou.

Em relação ao pátio, ele relata que o material não tem sido bem acondicionado nem feita manutenção para evitar a poluição. “Com o calor e tempo seco, ele polui o ar, com o pó preto, e quando chove aquele material é carreado todo para o mar. O mesmo ocorre com as vias de circulação”, relatou.

O risco ainda é maior, explicou, em decorrência do material que está sendo jogado no mar. “É carvão, minério, calcário, e outras substâncias que nem sabemos. Tudo sendo jogado no mar, acabando com o ecossistema marinho, num total desrespeito com a cidade”, assinalou.

Semanalmente, segundo Zouain, o controle ambiental da cidade tem feito vistorias na empresa. “Os dados acumulados têm nos mostrado que a agressão tem sido grande ao meio ambiente. E é esta recorrência e repetição da poluição, um total desrespeito à legislação, o que nos garante fazer a interdição”, destacou o secretário.

PORTO JÁ FOI FECHADO POR 5 DIAS EM 2016

Esta é a segunda vez, em três anos, que a mineradora Vale teve áreas da empresa interditadas no Complexo de Tubarão, em Vitória, por crime ambiental decorrente da poluição por pó preto que atinge o ar e o mar. Em janeiro de 2016, o seu porto teve as atividades suspensas pela Polícia Federal após decisão da Justiça Federal Criminal. O porto ficou interditado por cinco dias. Na mesma época, a empresa ainda foi multada pela Prefeitura de Vitória em R$ 34 milhões.

Operação da Polícia Federal em 2016 flagrou lançamento de pó preto no mar Crédito: Polícia Federal | Divulgação

A empresa recorreu à Justiça para voltar a operar. Em sua defesa, alegou que a paralisação das atividades do porto, na ocasião, “gerava prejuízos diários para a empresa de R$ 35 milhões e que estaria deixando ociosas, só no complexo portuário, mais de 20 mil pessoas”.

A empresa também fez vários recursos junto à prefeitura para tentar reverter a multa milionária. Ela perdeu os recursos em todas as instâncias. A multa foi confirmada, foi dado prazo para a empresa pagar, o que não ocorreu. Na última semana, a empresa teve o seu nome inscrito no cadastro da dívida ativa.

A interdição realizada em 2016 atingiu os píeres para importação de carvão e o de exportação de minério, que foram proibidos de operar. Com isto as atividades da Vale, em relação aos dois produtos, ficaram suspensas.

Polícia Federal. Em novembro de 2015, o delegado federal de crimes ambientais, Décio Ferreira Neto, realizou uma vistoria no complexo. “Foi quando filmamos a chuva de minério que caía em cima de nossa lancha”, relatou em entrevista, à época. No dia 10 de dezembro do mesmo ano, ele fez uma representação à Justiça Federal pedindo a interdição das atividades no Complexo de Tubarão. Foi o resultado de uma investigação feita pela. Em novembro de 2015, o delegado federal de crimes ambientais, Décio Ferreira Neto, realizou uma vistoria no complexo. “Foi quando filmamos a chuva de minério que caía em cima de nossa lancha”, relatou em entrevista, à época. No dia 10 de dezembro do mesmo ano, ele fez uma representação à Justiça Federal pedindo a interdição das atividades no Complexo de Tubarão.

Policial mostrou com mão pó que caiu na lancha Crédito: Polícia Federal | Divulgação

O pedido foi aceito pelo juiz da 1ª Vara Federal Criminal, Marcus Vinicius Figueiredo de Oliveira Costa. Em sua decisão, ele relatou que pesou em sua decisão foi a “assustadora filmagem” realizada no complexo: “O teor dos arquivos impressiona, face à quantidade de material lançado livremente ao mar durante o carregamento do navio com minério de ferro, bem como durante o descarregamento de carvão, projetando poeira de carvão no ar de Vitória e pluma de carvão nas águas marítimas”, diz em seu texto.

OUTRA

ArcelorMittal, em razão da poluição proveniente dos complexos industriais. Outra interdição das atividades da empresa ocorreu em 1990. O então governador Max Mauro determinou a interdição das atividades da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), hoje só Vale, e da antiga Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), hoje, em razão da poluição proveniente dos complexos industriais.

Palácio Anchieta para assinarem um acordo que previa condicionantes para diminuir a poluição. Mas elas não compareceram e Max determinou a interdição, que durou de 28 de agosto e durou até 1º de setembro de 1990. As empresas eram aguardadas nopara assinarem um acordo que previa condicionantes para diminuir a poluição. Mas elas não compareceram e Max determinou a interdição, que durou de 28 de agosto e durou até 1º de setembro de 1990.

MULTAS

JANEIRO DE 2016

Prefeitura de Vitória

Aplica multa contra a empresa Vale por degradação ou poluição de elevado impacto ambiental que apresente iminente risco para a saúde pública e ao meio ambiente, no valor de

R$ 34.236.715,96. A mineradora recorreu em todas as instâncias, mas perdeu em todas. O processo foi concluído no fim do ano passado.

CADASTRO

Devedores

Como a empresa perdeu todos os recursos e a multa aplicada em 2016 foi confirmada, foi dado à Vale um prazo para quitar a dívida, o que não ocorreu. Em decorrência disso a empresa foi incluída no cadastro da dívida ativa.

OUTRA

Multa

Outros dois autos de infração foram aplicados à empresa, novamente por poluir o meio ambiente e provocar dano ambiental. O valor das multas, somado, supera os R$ 35 milhões.

IEMA

Outras