Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Vale diz que novo presidente manterá diálogo aberto com acionistas
Mudança

Vale diz que novo presidente manterá diálogo aberto com acionistas

Eduardo Bartolomeo foi escolhido como presidente interino da mineradora após o afastamento de Fábio Scharvtsman

Publicado em 

04 mar 2019 às 13:43

Publicado em 04 de Março de 2019 às 13:43

A Vale distribuiu, há pouco, um comunicado com mais informações sobre Eduardo Bartolomeo, escolhido como presidente interino da mineradora após o afastamento de Fábio Scharvtsman. De acordo com a empresa, o executivo, "reconhecido por acumular experiências distintas e ao mesmo tempo conhecer o negócio da Vale, manterá um diálogo aberto e transparente com os diversos stakeholders da companhia".
Além de Scharvtsman, outros três diretores também fizeram o pedido de afastamento: Gerd Peter Poppinga (Diretor-Executivo de Ferrosos e Carvão), Lucio Flavio Gallon Cavalli (Diretor de Planejamento e Desenvolvimento de Ferrosos e Carvão) e Silmar Magalhães Silva (Diretor de Operações do Corredor Sudeste).
Segundo a mineradora, a escolha de Bartolomeo seguiu o processo sucessório de acordo com o plano de interinidade previamente discutido pelo Conselho de Administração. "Sua escolha está alinhada com o objetivo de trazer um executivo sênior para garantir estabilidade às operações da Vale, continuidade do processo de indenização, reparação e mitigação dos efeitos do rompimento da Barragem I da Mina do Córrego do Feijão", afirmou a Vale no texto.
A empresa forneceu um detalhamento das recentes funções de Bartolomeo e também enumerou suas qualidades, ao dizer que ele "é um executivo sênior com sólida experiência em operações integradas de bulk commodities, supply chain, e turnaround de negócios". De acordo com o comunicado, Bartolomeo "possui experiência em liderar operações complexas e estabelecer uma cultura de excelência operacional".
No texto, a Vale diz que o executivo possui experiência de 10 anos na Vale, já tendo exercido a posição de diretor-executivo de Logística, Operações Integradas de Bulk Commodities (minério de ferro, carvão e manganês) e, mais recentemente, como diretor-executivo de Metais Básicos. Foi também membro do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e do Comitê de Governança, Conformidade e Risco da Vale entre 2016 e 2017, acrescentou a companhia.
Bartolomeo também trabalhou na Ambev entre 1994 e 2003, "tendo exercido funções executivas, sendo a última como diretor de Operações" e, segundo o comunicado da Vale, possui também experiência como diretor-presidente e conselheiro em outras empresas.
TRAJETÓRIA
Na gestão de Roger Agnelli, que durou dez anos e se encerrou em 2011, passou por dois cargos: nos primeiros dois anos na mineradora, de 2004 a 2006, ele foi diretor do departamento de operações logísticas. Em 2007, foi promovido a diretor executivo da mineradora, gerenciando operações e minas, ferrovias e portos. Nessa época, liderava uma equipe de 60 mil funcionários.
Pouco tempo depois da saída de Agnelli, em 2011, após forte pressão do governo Dilma Rousseff para a troca do comando da mineradora, o presidente interino deixou as funções executivas da companhia durante a gestão de Murilo Ferreira, que se estendeu até 2017.
No fim da gestão de Ferreira, em setembro de 2016, Bartolomeo foi escolhido para representar o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDES) no conselho da empresa, em cargo que já havia ocupado por Luciano Coutinho, ex-presidente do banco de fomento. Permaneceu na posição até dezembro de 2017.
Bartolomeo voltou à companhia por intermédio de Schvartsman, um mês após deixar o conselho. Em janeiro de 2018, assumiu a diretoria executiva de metais básicos da companhia. Somada à experiência na gestão de Agnelli, o executivo acumula quase uma década como executivo da mineradora.
(Márcio Rodrigues - [email protected]; e Fernando Scheller)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados