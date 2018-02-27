Universidade Estácio de Sá é multada por danos morais

Universidade Estácio de Sá foi condenada a pagar R$ 2 mil por danos morais Crédito: Reprodução | Pixabay

O desembargador Celso Luiz de Matos Peres, da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, condenou a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá a pagar indenização de R$ 2 mil por dano moral a aluna Aline Martins. A universitária matriculou-se no curso de Segurança do Trabalho em um dos campus da universidade, porém o curso não foi disponibilizado pela instituição que, mesmo assim, continuou cobrando mensalidade da estudante. Aline chegou a ter seu nome incluído nos cadastros restritivos de crédito.

De acordo com a decisão, a consumidora passou por transtornos ao buscar a unidade em que seriam ministradas as aulas do curso escolhido, sem ter recebido as informações necessárias por parte da universidade.

Para o magistrado, houve falha na prestação do serviço pela instituição, que não remanejou a aluna para outra unidade nem avisou de maneira clara e eficaz sobre as mudanças no curso contratado. “O caso não pode ser tratado como mero descumprimento, devendo a autora ser indenizada pela ofensa moral experimentada”, afirmou em sua decisão.

O desembargador destacou ainda que a relação entre consumidor e fornecedor exige total clareza nas informações inerentes ao produto ou serviço objeto do contrato.