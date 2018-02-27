Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Universidade Estácio de Sá é multada por danos morais
Defesa do Consumidor

Universidade Estácio de Sá é multada por danos morais

Justiça do Rio determinou que a instituição pague R$ 2 mil a aluna

Publicado em 

27 fev 2018 às 18:45

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 18:45

Universidade Estácio de Sá foi condenada a pagar R$ 2 mil por danos morais Crédito: Reprodução | Pixabay
O desembargador Celso Luiz de Matos Peres, da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, condenou a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá a pagar indenização de R$ 2 mil por dano moral a aluna Aline Martins. A universitária matriculou-se no curso de Segurança do Trabalho em um dos campus da universidade, porém o curso não foi disponibilizado pela instituição que, mesmo assim, continuou cobrando mensalidade da estudante. Aline chegou a ter seu nome incluído nos cadastros restritivos de crédito.
De acordo com a decisão, a consumidora passou por transtornos ao buscar a unidade em que seriam ministradas as aulas do curso escolhido, sem ter recebido as informações necessárias por parte da universidade.
Para o magistrado, houve falha na prestação do serviço pela instituição, que não remanejou a aluna para outra unidade nem avisou de maneira clara e eficaz sobre as mudanças no curso contratado. “O caso não pode ser tratado como mero descumprimento, devendo a autora ser indenizada pela ofensa moral experimentada”, afirmou em sua decisão.
O desembargador destacou ainda que a relação entre consumidor e fornecedor exige total clareza nas informações inerentes ao produto ou serviço objeto do contrato.
Procurada pelo GLOBO, a Estácio esclarece que se trata de evento ocorrido em 2013, e atualmente a instituição aprimorou as formas de comunicação com seus alunos para que casos como esse não mais ocorram. A instituição reforça que respeita as decisões do Judiciário e está providenciando seu cumprimento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado
Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado
Imagem de destaque
Panqueca americana: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados