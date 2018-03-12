Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agronegócio

União pode confiscar bens de produtores endividados

Cláusula do programa de renegociação permite tomar patrimônio sem autorização judicial

Publicado em 12 de Março de 2018 às 10:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 10:04
Plantio de mamão: produtores do fruto estão entre os mais afetados pela legislação Crédito: Fábio Vicentini - 25/06/2007
A aprovação das regras para renegociação de dívidas com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) tranquilizou os agricultores endividados. Mas o que parece ser uma solução pode se transformar em pesadelo, caso o débito não seja quitado. É que, pela nova legislação, os bens dos inadimplentes são confiscados pela União sem autorização judicial.
Os produtores capixabas de café e mamão são os mais afetados pelo dispositivo do Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), instituído pela Lei 13.606, de 9 de janeiro de 2018. Estima-se que o Estado tenha 131 mil propriedades rurais e que mais de 60 mil delas tenham como cultura principal o café.
Segundo a advogada Brunella Piras Coser, com o PRR os débitos podem ser divididos em até 176 meses, mas para ter esse tipo de parcelamento é preciso firmar um acordo confessando o valor da dívida e aceitar uma cláusula que permite o confisco do patrimônio sem ação judicial. O número de proprietários nessa situação é muito grande, e o valor devido é expressivo, tanto no âmbito estadual quanto no nacional. Estão nessa situação principalmente os produtores de café e mamão, contou a tributarista.
Segundo a lei do PRR promulgada no início do ano, o produtor que estivesse em débito com a União poderia aderir até 28 de fevereiro ao programa e refinanciar a dívida, porém o prazo foi estendido até 30 de abril.
O Supremo Tribunal Federal (STF) desde 2010 julgava a constitucionalidade ou não do Funrural. Somente no ano passado emitiu parecer favorável à cobrança dele. Com isso, quem não havia pagado o tributo entrou para a lista de devedores da União.
Mas para o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo (Faes), Júlio Rocha, a responsabilidade pelo não recolhimento do imposto acabou recaindo apenas sobre o produtor rural.
Uma das grandes questões sobre o pagamento do tributo sempre foi de quem deveria ser cobrado: produtor ou comprador. Nem o adquirente dessa produção, nem o próprio produtor era obrigado a reter o tributo devido ao não julgamento do STF e, por isso, hoje os dois devem à União, explicou Brunella.
Ainda segundo a advogada, quem paga o imposto é o produtor rural, porém quem recolhe, em regra, é a pessoa jurídica que compra a produção, podendo ocorrer variações.
Para barrar os efeitos da nova legislação, o Projeto de Lei 65/2018 foi proposto por Sérgio de Castro (PDT), enquanto ocupava a função do senador licenciado Ricardo Ferraço (PSDB). O texto exclui a possibilidade da União tomar bens de inadimplentes sem uma medida judicial. Imagina um fiscal chegando na propriedade de um agricultor e confiscando seus bens sem qualquer autorização judicial. O projeto prevê que isso não possa acontecer.
A proposta está aguardando a designação do relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania no Senado.
NÚMEROS
7 anos de espera
Foi o período de duração do julgamento da constitucionalidade do Funrural.
1,2%de alíquota
Essa é a cota de contribuição para quem está em dia com o fundo.
R$ 17,7bilhões
É a quantia nacional do Funrural que já está em dívida ativa com a União.
ENTENDA
Funrural
Pagamento
Em geral, quem paga o imposto é o produtor rural, mas quem recolhe é a pessoa jurídica que compra a produção do agricultor pessoa física. Quando o produtor rural é uma pessoa física e vende diretamente para outra pessoa física ou quando ele é pessoa jurídica e vende para outra pessoa jurídica é ele quem recolhe o imposto.
Alíquota
A alíquota do Funrural é de 1,2% para quem está adimplente. Já para quem está inadimplente foi mantida em 2,5%.
Mudança em 2019
O produtor rural pessoa física e o empregador rural pessoa jurídica poderão optar por contribuir sobre a receita bruta ou sobre a folha de salários.
Regularização
Acordo
A Lei 13.606, de 09 de janeiro de 2018, instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), que possibilitou o parcelamento em até 176 vezes das dívidas com Funrural e a redução integral dos juros de mora, para dívidas vencidas até 30 de agosto de 2017.
Confissão da dívida
Quem aderir ao programa significa que estará confessando, de forma irretratável, o débito, o que implica em renúncia das ações ou discussões judiciais ou administrativas.
Não pagamento
Quem não pagar a dívida pode sofrer execuções fiscais, impedimento de certidões negativas para obtenção de crédito, bloqueios de bens para as execuções já em fases adiantadas e até mesmo responder por crimes tributários por falta de repasse da contribuições previdenciárias.
Fonte: Pesquisa A GAZETA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101
Espírito Santo ajusta a rota e se prepara para decolar no turismo
Imagem de destaque
Adolescentes são resgatadas após serem obrigadas a vender drogas em Guriri
Imagem de destaque
Baunilha na perfumaria: entenda por que a nota mais clássica voltou a ser tendência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados