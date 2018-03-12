União pode confiscar bens de produtores endividados

Plantio de mamão: produtores do fruto estão entre os mais afetados pela legislação Crédito: Fábio Vicentini - 25/06/2007

A aprovação das regras para renegociação de dívidas com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) tranquilizou os agricultores endividados. Mas o que parece ser uma solução pode se transformar em pesadelo, caso o débito não seja quitado. É que, pela nova legislação, os bens dos inadimplentes são confiscados pela União sem autorização judicial.

Os produtores capixabas de café e mamão são os mais afetados pelo dispositivo do Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), instituído pela Lei 13.606, de 9 de janeiro de 2018. Estima-se que o Estado tenha 131 mil propriedades rurais e que mais de 60 mil delas tenham como cultura principal o café.

Segundo a advogada Brunella Piras Coser, com o PRR os débitos podem ser divididos em até 176 meses, mas para ter esse tipo de parcelamento é preciso firmar um acordo confessando o valor da dívida e aceitar uma cláusula que permite o confisco do patrimônio sem ação judicial. O número de proprietários nessa situação é muito grande, e o valor devido é expressivo, tanto no âmbito estadual quanto no nacional. Estão nessa situação principalmente os produtores de café e mamão, contou a tributarista.

Segundo a lei do PRR promulgada no início do ano, o produtor que estivesse em débito com a União poderia aderir até 28 de fevereiro ao programa e refinanciar a dívida, porém o prazo foi estendido até 30 de abril.

O Supremo Tribunal Federal (STF) desde 2010 julgava a constitucionalidade ou não do Funrural. Somente no ano passado emitiu parecer favorável à cobrança dele. Com isso, quem não havia pagado o tributo entrou para a lista de devedores da União.

Mas para o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo (Faes), Júlio Rocha, a responsabilidade pelo não recolhimento do imposto acabou recaindo apenas sobre o produtor rural.

Uma das grandes questões sobre o pagamento do tributo sempre foi de quem deveria ser cobrado: produtor ou comprador. Nem o adquirente dessa produção, nem o próprio produtor era obrigado a reter o tributo devido ao não julgamento do STF e, por isso, hoje os dois devem à União, explicou Brunella.

Ainda segundo a advogada, quem paga o imposto é o produtor rural, porém quem recolhe, em regra, é a pessoa jurídica que compra a produção, podendo ocorrer variações.

Para barrar os efeitos da nova legislação, o Projeto de Lei 65/2018 foi proposto por Sérgio de Castro (PDT), enquanto ocupava a função do senador licenciado Ricardo Ferraço (PSDB). O texto exclui a possibilidade da União tomar bens de inadimplentes sem uma medida judicial. Imagina um fiscal chegando na propriedade de um agricultor e confiscando seus bens sem qualquer autorização judicial. O projeto prevê que isso não possa acontecer.

A proposta está aguardando a designação do relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania no Senado.

NÚMEROS

7 anos de espera

Foi o período de duração do julgamento da constitucionalidade do Funrural.

1,2%de alíquota

Essa é a cota de contribuição para quem está em dia com o fundo.

R$ 17,7bilhões

É a quantia nacional do Funrural que já está em dívida ativa com a União.

ENTENDA

Funrural

Pagamento

Em geral, quem paga o imposto é o produtor rural, mas quem recolhe é a pessoa jurídica que compra a produção do agricultor pessoa física. Quando o produtor rural é uma pessoa física e vende diretamente para outra pessoa física ou quando ele é pessoa jurídica e vende para outra pessoa jurídica é ele quem recolhe o imposto.

Alíquota

A alíquota do Funrural é de 1,2% para quem está adimplente. Já para quem está inadimplente foi mantida em 2,5%.

Mudança em 2019

O produtor rural pessoa física e o empregador rural pessoa jurídica poderão optar por contribuir sobre a receita bruta ou sobre a folha de salários.

Regularização

Acordo

A Lei 13.606, de 09 de janeiro de 2018, instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), que possibilitou o parcelamento em até 176 vezes das dívidas com Funrural e a redução integral dos juros de mora, para dívidas vencidas até 30 de agosto de 2017.

Confissão da dívida

Quem aderir ao programa significa que estará confessando, de forma irretratável, o débito, o que implica em renúncia das ações ou discussões judiciais ou administrativas.

Não pagamento

Quem não pagar a dívida pode sofrer execuções fiscais, impedimento de certidões negativas para obtenção de crédito, bloqueios de bens para as execuções já em fases adiantadas e até mesmo responder por crimes tributários por falta de repasse da contribuições previdenciárias.