Um país inteiro refém de estradas e petróleo

Crédito: Vitor Jubini

A crise aguda de abastecimento que o país atravessa com a paralisação dos caminhoneiros revela como o Brasil é dependente das estradas e do petróleo. Segundo especialistas em infraestrutura e energia, os investimentos históricos quase minúsculos nos dois setores deixaram o brasileiro refém do modal rodoviário e dos combustíveis fósseis, como a gasolina e o óleo diesel.

Dados da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) dão dimensão da predominância das rodovias no modelo de escoamento brasileiro. No país, 62,8% das cargas transportadas são levadas por caminhões. No entanto, a malha rodoviária é concentrada e precária, já que 88% dela não é pavimentada. Por outro lado, as ferrovias levam apenas 21% da produção brasileira. As hidrovias ainda menos, cerca de 14%.

Segundo o especialista em Mobilidade Urbana da Universidade Mackenzie Luiz Vicente Figueira de Mello Filho, a escolha dos governos passados, há décadas, pelo modelo rodoviarista sempre vai pesar na economia brasileira. Modais mais econômicos e eficientes, como o ferroviário e as dutovias, foram desprezados.

Nos países desenvolvidos, quando a gente fala de transporte a importância da malha ferroviária se sobrepõe a rodoviária e muito. Grãos, insumos, combustíveis e até automóveis lá são levados por trens. Aqui isso é raro, porque as poucas ferrovias que temos são voltadas para o minério de ferro. Fora isso, ainda poderíamos ter dutos, as hidrovias, a cabotagem, tudo isso que para um país do nosso tamanho seria mais viável, mas não anda, destaca.

INVESTIMENTOS

Na avaliação do presidente do Sistema Findes, Léo de Castro, os baixos investimentos em infraestrutura são as causa para esse cenário, o que impacta o crescimento econômico.

Falta muito investimento público em transporte no Brasil. Na década de 60, isso representava 2% do PIB, e isso veio caindo até o índice de 0,16% do PIB no ano passado. É quase nulo. Além disso, o Brasil não conseguiu criar um modelo de concessão que atraísse investimento privado, sendo uma área ainda com muita insegurança jurídica que não estimula as empresas a entrarem no setor, afirma.

Com décadas de pequenos investimentos em outros modais, o professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Marcus Quintella, especialista em transportes, afirma que não há mais uma solução fácil.

Hoje isso é um problema sistêmico, um gargalo que para ser superado precisa de projeto e planejamento. Não muda de um dia para outro. A gente sabe que ampliar ferrovia é caríssimo, mas também tem as hidrovias e os dutos que não são tão caros. Esse entendimento de buscar outras alternativas é que precisa existir, diz.

Quintella ressalva que devido a capilaridade o caminhão sempre terá papel importante no transporte de cargas. Tem lugar que o trem nunca vai chegar, então o caminhão é importante sim, só não devia concentrar uma parcela tão grande do transporte.

COMBUSTÍVEL

Para além do problema estrutural, outro tão preocupante e que mostra a fragilidade do país, segundo os analistas, é a dependência dos combustíveis derivados do petróleo, como gasolina e diesel.

Para o professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Rodrigo Perdigão, mestre em Engenharia Ambiental, uma das causas para esse cenário é o etanol enfraquecido com a crise no setor sucroalcooleiro. Quando se segurou o preço da gasolina no governo anterior, o produtor de álcool foi fortemente prejudicado, relembra.

Perdigão critica a ausência de uma política constante voltada para a produção de combustíveis alternativos. O petróleo tem um preço volátil. Quando o preço dele subiu, começou a se pesquisar e investir em etanol e biodiesel. Tinhamos a melhor tecnologia do mundo em etanol. Mas quando o petróleo caiu, deixamos isso de lado. Falta uma visão permanente nesse sentido.